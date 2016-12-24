В Саранске пройдут соревнования по киберфутболу на Кубок Radisson

Репортер

В Саранске впервые пройдут соревнования по киберфутболу FIFA 20 на Кубок Radisson при поддержке Федерации футбола Мордовии, Центра туризма и спорта РМ и кибер-арены Colizeum. Мероприятие состоится 4 октября в 12:00 ч. в отеле «Radisson Hotels and Congress Center». К участию заявлено 32 игрока. Победитель получит Кубок Radisson. Все участники получат призы и подарки от спонсоров. Специальный гость - футболист и блогер из ФК «АМКАЛ» Виктор Блатов.

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