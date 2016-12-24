Когда начнутся осенние каникулы у школьников Мордовии?

По данным регионального оперативного штаба на 1 октября, школьные каникулы в республике планируются с 27 октября по 4 ноября включительно. Длительность – 1 неделя.

На сегодняшний день в регионе на дистанционное обучение переведены 2 класса. В каждом классе было по 1 человеку с выявленным коронавирусом. Групповой заболеваемости коронавирусом, внебольничной пневмонией и ОРВИ не зарегистрировано.

Переход на дистанционное обучение в школах сейчас не планируется. Мониторинг уровня заболеваемости в учебных заведениях проводится ежедневно.

При необходимости возможен перевод на «удаленку» отдельных классов или параллелей. Сейчас оснований для этого нет.

Вниманию родителей! Измеряйте детям температуру перед школой. Если ребенок плохо себя чувствует, не отправляйте его на занятия.