В Мордовии для оказания экстренной медицинской помощи будет использоваться вертолет

Комфортная среда
С какими проектами победили три города Мордовии во Всероссийском конкурсе?
С 26 сентября в саранском аэропорту базируется вертолет «Ансат». Он используется для оказания экстренной медицинской помощи. Произведенный на Казанском вертолетном заводе, «Ансат» оборудован медицинским модулем для полетов по срочным санитарным заявкам. Вертолет соответствует всем международным стандартам санитарной авиации и позволяет спасать жизни людей во время их транспортировки до медучреждений. Как показывает мировой опыт, применение медицинских вертолетов позволяет снизить смертность при ДТП в 2 раза, тяжесть последствий в 3 раза, летальный исход при острых заболеваниях в 10 раз.
С какими проектами победили три города Мордовии во Всероссийском конкурсе?
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