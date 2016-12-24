В Мордовии для оказания экстренной медицинской помощи будет использоваться вертолет

Репортер

С 26 сентября  в саранском аэропорту базируется вертолет «Ансат». Он используется для оказания экстренной медицинской помощи. Произведенный на Казанском вертолетном заводе, «Ансат» оборудован медицинским модулем для полетов по срочным санитарным заявкам. Вертолет соответствует всем международным стандартам санитарной авиации и позволяет спасать жизни людей во время их транспортировки до медучреждений. Как показывает мировой опыт, применение медицинских вертолетов позволяет снизить смертность при ДТП в 2 раза, тяжесть последствий в 3 раза, летальный исход при острых заболеваниях в 10 раз.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Комфортная среда

С какими проектами победили три города Мордовии во Всероссийском конкурсе?

2942 рубля в месяц

Эксперты оценили уровень «коммунальных» расходов мордовских семей

12 320 рублей

будет стоить упаковка препарата против коронавируса «Арепливир», который производится на саранском заводе «Биохимик»

Орден Славы для министра

В Доме Республики прошла первая церемония награждения граждан за участие в борьбе с коронавирусной инфекцией

Вступительный «взнос»

Директора Саранского медицинского колледжа Елену Орлову задержали по подозрению в получении взяток от абитуриентов

Точка пересечения

В Кочкуровском районе открыто движение по капитально отремонтированному мосту, который соединяет между собой сразу 5 сел района

День Суркова

Бывший заместитель руководителя Федеральной кадастровой палаты Росреестра по РМ Михаил Сурков ответит в суде за взятку в 500 тысяч рублей

Конкурс красоты

№111  Олеся

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу