Уходили от патруля ГИБДД и погибли в аварии

Репортер

26 сентября в 03 часа 40 минут на улице Победы в Саранске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Опель Вектра». В результате аварии погибли два человека.

По предварительным данным МВД по РМ, несущий службу экипаж ГИБДД заметил иномарку, которая двигалась на высокой скорости с выключенными фарами. Водитель легкового автомобиля проигнорировал требование инспектора об остановке и попытался скрыться, неоднократно совершая опасные маневры и создавая своими действиями реальную угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения. При выполнении поворота он не справился с управлением и врезался в световую опору.

В результате ДТП 19-летний водитель и пассажир автомашины - 33-летний мужчина от полученных травм скончались до приезда врачей, ещё один пассажир - 19-летний молодой человек госпитализирован в лечебное учреждение.

В настоящее время по данному факту назначен ряд экспертиз, проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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