Уходили от патруля ГИБДД и погибли в аварии

Надежды и риски вакцины от COVID-19
Насколько «свежеиспеченная» вакцина безопасна, можно ли от прививки заболеть коронавирусом и стать заразным для других
26 сентября в 03 часа 40 минут на улице Победы в Саранске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Опель Вектра». В результате аварии погибли два человека.
По предварительным данным МВД по РМ, несущий службу экипаж ГИБДД заметил иномарку, которая двигалась на высокой скорости с выключенными фарами. Водитель легкового автомобиля проигнорировал требование инспектора об остановке и попытался скрыться, неоднократно совершая опасные маневры и создавая своими действиями реальную угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения. При выполнении поворота он не справился с управлением и врезался в световую опору.
В результате ДТП 19-летний водитель и пассажир автомашины - 33-летний мужчина от полученных травм скончались до приезда врачей, ещё один пассажир - 19-летний молодой человек госпитализирован в лечебное учреждение.
В настоящее время по данному факту назначен ряд экспертиз, проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Насколько «свежеиспеченная» вакцина безопасна, можно ли от прививки заболеть коронавирусом и стать заразным для других
Бывший заместитель руководителя Федеральной кадастровой палаты Росреестра по РМ Михаил Сурков ответит в суде за взятку в 500 тысяч рублей
Торжественное собрание, посвященное юбилею Основного Закона, прошло в понедельник в Доме Республики
Представители Мордовии добились грандиозного успеха в конкурсе «Лидеры России»
В Администрации Саранска обсудили ход вакцинации работников управляющих компаний, муниципальных и транспортных предприятий. На мероприятие...
Глава РМ оценил перспективы развития района
Мордовия может стать экспериментальной площадкой по отработке стандартов питания в школах
В Кочкуровском районе открыто движение по капитально отремонтированному мосту, который соединяет между собой сразу 5 сел района
Мордовских «айтишников» поздравили с профессиональным праздником