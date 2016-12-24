Ковылкинский район выдал наибольший суточный прирост заболевших коронавирусом

По информации регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Мордовии выявлено 33 случая коронавируса, 34 человека выписаны с выздоровлением.

Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (10); Ковылкинском районе (13); Ромодановском районе (4); Зубово-Полянском районе (два); Атяшевском, Чамзинском, Рузаевском, Кадошкинском районах (по 1).

Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 6 человек старше 60 лет; самой пожилой из них 70 лет. В возрасте до 30 лет 2 человека, в том числе трехлетний ребенок.

За период пандемии в республике зафиксировано 6188 случаев коронавируса. 5170 человек выздоровели, 40 человек умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 22 сентября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 519 человек на стационарном лечении;

- 880 человек под наблюдением дома.