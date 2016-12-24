Оформил по паспорту друга микрозаймы на 47 тысяч рублей

В Мордовии закончено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Лямбирского района, обвиняемого в четырех эпизодах мошенничества. Весной прошлого года молодой человек по паспорту друга оформил на него несколько микрозаймов на общую сумму 47 тысяч рублей. Заявки на кредит он подавал посредством сети Интернет.

Как установили сотрудники полиции, спец по кредитам встретил товарища, который попросил помочь ему оформить микрозаем. С этой целью он отправил приятелю в социальной сети скриншоты страниц паспорта. Однако по техническим причинам завершить процедуру оформления они не смогли.

Когда у 26-летнего жителя Лямбирского района начались финансовые трудности, он вспомнил, что у него сохранились паспортные данные знакомого. Молодой человек решил воспользоваться ситуацией и снова попробовать получить денежные средства, при этом в заявке для перечисления финансов он указал свою банковскую карту.

На этот раз оформить микрозаем у него получилось. В результате ему были предоставлены 20 тысяч рублей, которые он потратил на личные нужды. Спустя несколько дней он снова оформил заявку на 8 тысяч. С целью сокрытия следов преступления он погасил часть прошлого долга. Затем аналогичным образом он получил еще два микрозайма, но выплатить их микрофинансовой организации уже не смог. Вскоре на мобильный телефон его товарища стали поступать звонки из финансовых компаний об образовавшихся задолженностях. Во время разбирательства тот выяснил, на чью банковскую карту поступали деньги. Махинатор не стал отрицать свою вину и пообещал выплатить долги. Однако когда все оговоренные сроки истекли, а обещания так и остались лишь обещаниями, потерпевший обратился в полицию.