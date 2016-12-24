Украла у подруги золото и сдала в ломбард

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К полицейским Саранска на минувшей неделе за помощью обратилась 24-летняя горожанка с заявлением о пропаже её золотых сережек и колец. Ущерб девушка оценила на сумму в 50 тысяч рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемой в краже. Ею оказалась 23-летняя знакомая потерпевшей, проживающая в соседней с ней квартире.
Как выяснилось, 3 сентября подруга находилась в гостях у заявительницы. Когда хозяйка квартиры вышла из комнаты, девушка залезла в сумочку приятельницы и взяла дорогие украшения. Отсутствие золотых изделий потерпевшая обнаружила спустя две недели и заявила о краже в полицию.
В настоящее время золотые сережки и два золотых кольца изъяты из ломбарда, куда подозреваемая сдала их на следующий же день. В содеянном девушка полностью раскаялась.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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