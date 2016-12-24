Спасал от банкротства и вытянул с жертвы 185 тысяч рублей

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В Саранске возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, обещавшего избавить доверчивую даму от кредитных долгов через процедуру банкротства, а вместо этого нанесшего ей еще больший финансовый урон.
О совершенном мошенничестве в полицию сообщила 59-летняя жительница Мордовии. По ее словам, со злоумышленником она познакомилась в социальной сети «Одноклассники». Во время переписки потерпевшая рассказала новоиспеченному знакомому об имеющихся кредитных обязательствах и финансовых проблемах. Мужчина сообщил, что у него есть товарищ, который может помочь ей пройти процедуру банкротства. Потерпевшая согласилась воспользоваться его услугами. С этой целью женщина перечислила «связному» более 100 тысяч рублей, которые он якобы перевел специалисту по банкротствам. В последующем она также передала в качестве благодарности дорогостоящий телефон. Но время шло, а процедура банкротства так и не проводилась. На все вопросы женщины доброхот ссылался на объявленную в стране пандемию.
Тогда женщина обратилась в полицию. Видя, какой неприятный оборот приобретает история, мужчина уговорил ее еще немного подождать и пообещал решить проблему. Вновь поверив оборотистому товарищу, она еще в течение нескольких месяцев ждала разрешения вопроса. Но потом ее знакомый просто перестал выходить на связь. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила 185 тысяч рублей.
В ходе проводимых мероприятий полицейские установили личность и местонахождение злоумышленника. Мужчина был задержан. Свою вину он не отрицает.
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