Народный фронт призвал сторонников Навального извиниться перед Рошалем

Активисты ОНФ по всей стране выступили в защиту сопредседателя ОНФ, известного российского детского доктора, Героя Труда РФ, Детского доктора мира Леонида Рошаля.

Напомним, в интернете один из сторонников Навального Милов на канале YouTube назвал детского доктора «преступником», отвратительно высказался о его почтенном возрасте и сравнил Рошаля с «Доктором Менгеле». Это нацистский врач, который ставил чудовищные эксперименты на узниках концлагерей.

Одним из первых оскорбительное высказывание сторонника Навального в адрес доктора Рошаля прокомментировал руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов: «Он сам-то понял что сказал? Советую Владимиру Милову как можно быстрее извиниться перед Леонидом Михайловичем!».

По мнению известных политиков, общественных деятелей и врачей Милов не только оскорбил и унизил Рошаля, но также оклеветал его и должен ответит за это по закону.

ОНФ призывает присоединиться к акции в поддержку доктора Леонида Рошаля, размещая в социальных сетях сообщения в поддержку Леонида Михайловича и истории, в которых имя Рошаля стало символом спасения многих жизней и судеб.

Ранее Рошаль заявил, что Национальная медицинская палата обратилась к немецкой врачебной палате, чтобы вместе с ними создать экспертную группу по ситуации с Навальным. Он уточнил, что причины состояния, проходящего лечение в Берлине блогера до сих пор неясны, российские медики сработали очень хорошо и спасли ему жизнь, но исследования, проведенные в России, не показали отравления, а немецкие коллеги что-то нашли. При этом он подчеркнул, что врачи должны быть вне политики.