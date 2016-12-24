День Суркова

Бывший заместитель руководителя Федеральной кадастровой палаты Росреестра по РМ Михаил Сурков ответит в суде за взятку в 500 тысяч рублей

Бывший заместитель руководителя Федеральной кадастровой палаты Росреестра по РМ Михаил Сурков будет первым, кто ответит в суде за коррупцию по громкому уголовному делу о взятках и хищениях в фирме «СДС-Управление строительства». 37-летний экс-чиновник обвиняется в получении взятки в полмиллиона рублей за незаконное оформление документов на земельный участок в центре Саранска. Как утверждает следствие, эти деньги Михаил Сурков получил через посредника от директора ООО «СДС-Управление строительства» Михаила Иоффе.

По данным следствия, в 2015 году Михаил Иоффе отблагодарил крупной суммой двух сотрудников Росреестра, решивших все проблемы с оформлением земельного участка под жилым комплексом «Онегин» в самом центре республиканской столицы. Сделать это у Иоффе долгое время не получалось - согласие должны были подписать множество заинтересованных людей. Тогда руководитель фирмы нашел в Кадастровой палате ответственных сотрудников, готовых помочь с решением вопроса. Ими оказались заместитель руководителя Федеральной кадастровой палаты Росреестра по РМ Михаил Сурков и его подчиненная - начальник юридического отдела Людмила Аверкина (Панишева). Свою помощь реестровцы оценили в сотни тысяч рублей. Деньги должны были поступить на карту Аверкиной. В итоге троица провернула коррупционную операцию, замаскировав передачу денег под договор оказания юридических услуг. Получив перевод, Аверкина передала деньги начальнику.

В результате нужная территория, на которой уже высился многоквартирный жилой дом, была незаконно разделена на два земельных участка без согласия собственников. Вместе с этим фирма «СДС-Управление строительства» получила право на использование земельного участка, образованного в результате раздела, для строительства и размещения на нем еще одного многоквартирного жилого дома.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ взяли Иоффе и его «кадастровых» подельников еще в октябре прошлого года. По решению суда они были помещены в следственный изолятор. При этом Михаил Сурков своей вины в преступлении упорно не признавал. В отличие от его подчиненной Людмилы Аверкиной - она дала признательные показания и обрела свободу (уголовное преследование в отношении нее прекратили в связи с деятельным раскаянием).

С этого коррупционного эпизода и начало раскручиваться масштабное уголовное дело о взятках, махинациях и хищениях в ООО «СДС-Управление строительства». Сначала все обвинения фокусировались на бывшем руководителе фирмы Михаиле Иоффе и его партнерах по «распилу» гигантских средств, включая экс-руководителя ГОСУКСа РМ Сергея Макарова. И чем больше выявлялось преступных фактов в ходе расследования, тем в большую задумчивость впадал основной фигурант. В конечном счете Михаил Иоффе пошел на активное сотрудничество со следствием, дал полный расклад по всем интересующим эпизодам и был выпущен из СИЗО под подписку о невыезде. А вскоре был задержан и помещен под стражу Алексей Гришин - бывший проректор МГУ им. Ломоносова и учредитель компании «Альянс-Инвест», в состав которой входила фирма «СДС-Управление строительства».



