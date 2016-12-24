Президент России Владимир Путин поздравил Главу Мордовии Владимира Волкова с днем рождения

7 сентября Главе Мордовии Владимиру Волкову исполнилось 66 лет. Свои поздравления ему направили первые лица государства, руководители федеральных министерств и ведомств, коллеги-губернаторы, представители бизнес-сообщества и рядовые жители Мордовии.

По телефону Владимира Волкова лично поздравил Президент страны Владимир Путин. Отметив высокий профессионализм и трудолюбие руководителя региона, глава государства выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии республики.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, в свою очередь, акцентировал внимание на необходимости продолжения активной работы по созданию благоприятного инвестиционного климата, реализации социально значимых программ, развитию здравоохранения и образования. Премьер-министр подчеркнул, что в Мордовии активно модернизируется транспортная инфраструктура, действует территория опережающего социально-экономического развития «Рузаевка».

Поздравления также поступили от Председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и членов верхней палаты российского парламента, Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, лидеров и членов парламентских фракций. А кроме того - от заместителя Председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова, Полпреда Президента в ПФО Игоря Комарова, большинства федеральных министров и руководителей властных структур.

Телеграммы и приветствия Главе РМ адресовали Посол России в США Анатолий Антонов, генеральный консул Венгрии в Казани Адам Штифнер, мэр Москвы Сергей Собянин и губернаторы абсолютного большинства регионов, генеральный директор ГК «Ростех» Сергей Чемезов, президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков, президент «РЖД» Олег Белозеров.

Теплые пожелания направили и многочисленные ученые, общественные и государственные деятели. В их числе - руководители АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров, АО «Газпром - Медиа Холдинг» Александр Жаров, Всероссийского НИИ авиационных материалов академик РАН Евгений Каблов.