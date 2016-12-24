Миллионы роз из Кадошкина

Реконструкция тепличного комплекса компании «Мир цветов ТК» в Кадошкине подходит к завершению. По итогам реализации проекта объем производства роз на этой площадке увеличится в два раза - до 14,6 млн штук в год. Реконструкция теплиц позволит создать до конца 2020 года 40 новых рабочих мест.

Глава Мордовии Владимир Волков отметил, что проекты модернизации и расширения существующих площадей тепличных комплексов - это хороший импульс для развития инфраструктуры муниципалитетов в целом, дающий жителям новые высокооплачиваемые рабочие места.

К настоящему времени все строительные работы завершены: площади теплиц увеличены с 3 до 6 гектаров. Сейчас специалисты проводят финальную отладку оборудования и высаживают саженцы цветов. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на сентябрь.

Напомним, в декабре прошлого года Фонд развития моногородов выдал компании беспроцентный заем в размере 249 млн рублей на реализацию проекта. Общий объем инвестиций в проект составит более 482 млн рублей.

Ежегодно на предприятии выращивают порядка 7,6 млн роз. Расширение площадей тепличного комплекса, как поясняют в компании, позволит увеличить объемы производства цветов почти в 2 раза - до 14,6 млн роз в год. На проектную мощность предприятие планирует выйти во втором квартале 2021 года. Отметим, что в Мордовии розы выращиваются на площади в 18 га, в минувшем году республика произвела 40 млн штук роз, которые реализуются в половине российских регионов и за рубежом.