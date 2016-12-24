В Саранске продолжает расти безработица

Денег будет больше
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По состоянию на 1 сентября в городе было зарегистрировано 7 502 безработных - на 662,1% больше, чем на аналогичную дату прошлого года (1 133 человека).
Численность безработных выросла и по отношению к предшествующим месяцам (5 901 человек на 1 июля и 6 806 - в начале августа).
Уровень регистрируемой безработицы составил при этом 4,3 процента, коэффициент напряженности на рынке труда - 3,03%.
Работодателями была заявлена 2 671 вакансия, в том числе 1829 - по рабочим профессиям. Всего же за 8 месяцев зафиксировано 10 146 обращений, количество заявленных рабочих мест - 16 970. Услуги по содействию в трудоустройстве оказаны 2 159 гражданам.
Также в рамках программы по добровольному переселению соотечественников в Саранск прибыли 129 семей.
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