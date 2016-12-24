Разыскиваются очевидцы ДТП!

Доходы кабинета министров
Члены Правительства Мордовии отчитались о своих заработках
26 июня 2020 года около 18 часов на 275 км автодороги сообщением «г. Нижний Новгород – г. Арзамас – г. Саранск – г. Исса – г. Пенза – г. Саратов» водитель автомашины «ВАЗ 21093» с установленными поддельными табличками регистрационного знака, при выезде с необустроенного съезда на указанную автодорогу, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомашиной «Хонда Цивик».
В результате ДТП травмы получили несовершеннолетний пассажир автомашины «ВАЗ» и несовершеннолетний пассажир автомашины «Хонда».
Сотрудники следственного отдела обращаются ко всем очевидцам данного ДТП, а также лиц, которые располагают какой-либо информацией об этом происшествии, с просьбой сообщить все имеющиеся данные по телефонам: 8 (8342) 2-13-75, 8 (8342) 29-90-91 или 02.
Члены Правительства Мордовии отчитались о своих заработках
В республике сняли ограничения на работу спортивной отрасли
Глава Мордовии Владимир Волков августа посетил АО «Лидер-Компаунд»
В Мордовии принято решение отказаться от проведения 1 сентября праздничных линеек в школах
Глава Мордовии Владимир Волков обсудил результаты работы «Биохимика» по выпуску препарата против коронавируса
«Лисма» готовится приступить к выпуску новой продукции
Глава РМ Владимир Волков рассказал о драйверах развития и перспективах строительной отрасли республики
Наш земляк ректор Российского экономического университета Виктор Гришин покинул свой пост после уголовного преследования сына
Пострадавший в ДТП руководитель Управления пенсионного фонда в Саранске скончался в столичной клинике
С какими проектами победили три города Мордовии во Всероссийском конкурсе?