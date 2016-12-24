Разыскиваются очевидцы ДТП!

26 июня 2020 года около 18 часов на 275 км автодороги сообщением «г. Нижний Новгород – г. Арзамас – г. Саранск – г. Исса – г. Пенза – г. Саратов» водитель автомашины «ВАЗ 21093» с установленными поддельными табличками регистрационного знака, при выезде с необустроенного съезда на указанную автодорогу, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомашиной «Хонда Цивик».

В результате ДТП травмы получили несовершеннолетний пассажир автомашины «ВАЗ» и несовершеннолетний пассажир автомашины «Хонда».

Сотрудники следственного отдела обращаются ко всем очевидцам данного ДТП, а также лиц, которые располагают какой-либо информацией об этом происшествии, с просьбой сообщить все имеющиеся данные по телефонам: 8 (8342) 2-13-75, 8 (8342) 29-90-91 или 02.