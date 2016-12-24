МЧС НАПОМИНАЕТ: ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШИХ РУКАХ

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Не забывайте своевременно проверять газовое, печное отопление и электрооборудование, а также не забывайте с ранних лет прививать детям навыки пожаробезопасного поведения.

Главное управление МЧС России по Республике Мордовия напоминает жителям о том, насколько важно соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.Не забывайте своевременно проверять газовое, печное отопление и электрооборудование, а также не забывайте с ранних лет прививать детям навыки пожаробезопасного поведения.

Занятые своими делами, родители зачастую ослабляют внимание или вообще не контролируют своих малолетних детей.К чему это приводит, всем известно: это пожары, при которых возможны не только материальные потери, но и тяжелые травмы, а иногда и гибель людей.

От возникновения пожаров никто не застрахован. Именно поэтому автономныйпожарный извещатель и огнетушитель должны быть у каждого в доме.Правила эксплуатации пожарных извещателей достаточно просты. Установив такой прибор в своем жилье, вы обезопасите не только имущество, но и свою жизнь.

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