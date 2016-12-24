За проблемы с оказанием услуг ЖКХ вырастут штрафы

До конца сентября в Госдуму будет внесен законопроект «Об изменениях в статью 7.23 КоАП». Им предлагается установить новые суммы штрафов для должностных лиц ресурсоснабжающих организаций, которые сегодня составляют от 500 до 1000 рублей.

Согласно разработанным поправкам, за нарушение нормативов услуг ЖКХ в первый раз предлагается штрафовать в размере от 5 до 10 тыс. рублей, при повторном нарушении — от 15 до 30 тыс. рублей. Об этом сообщила автор инициативы, депутат Госдумы, член центрального штаба ОНФ Наталья Костенко.

Она рассказала, что по просьбе Минстроя из законопроекта будет убрано наказание для юрлиц. Сегодня оно составляет от 5 до 10 тыс. рублей. Однако Минстрой счел эту норму избыточной. Депутат предлагала также кратно увеличить для них штрафы. За первое нарушение — от 30 до 50 тыс. рублей, при повтором — от 50 до 200 тыс. рублей. В своем отзыве на законопроект Минстрой объяснил, что для юрлиц уже установлено наказание в Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений.

«Мы доработаем законопроект и в сентябре внесем его в Госдуму, так как он очень важен для населения. Ко мне как депутату часто зимой поступали обращения граждан на ресурсоснабжающие организации, которые, пользуясь низкими штрафами, по различным причинам отключали отопление», — сообщила Наталья Костенко.

По ее словам, ресурсоснабжающие организации таким образом выбивали долги из населения: кто-то один не платил, а отключали в итоге весь дом.