За проблемы с оказанием услуг ЖКХ вырастут штрафы

Врачи довольны «Арепливиром»
Глава Мордовии Владимир Волков обсудил результаты работы «Биохимика» по выпуску препарата против коронавируса
До конца сентября в Госдуму будет внесен законопроект «Об изменениях в статью 7.23 КоАП». Им предлагается установить новые суммы штрафов для должностных лиц ресурсоснабжающих организаций, которые сегодня составляют от 500 до 1000 рублей.
Согласно разработанным поправкам, за нарушение нормативов услуг ЖКХ в первый раз предлагается штрафовать в размере от 5 до 10 тыс. рублей, при повторном нарушении — от 15 до 30 тыс. рублей. Об этом сообщила автор инициативы, депутат Госдумы, член центрального штаба ОНФ Наталья Костенко.
Она рассказала, что по просьбе Минстроя из законопроекта будет убрано наказание для юрлиц. Сегодня оно составляет от 5 до 10 тыс. рублей. Однако Минстрой счел эту норму избыточной. Депутат предлагала также кратно увеличить для них штрафы. За первое нарушение — от 30 до 50 тыс. рублей, при повтором — от 50 до 200 тыс. рублей. В своем отзыве на законопроект Минстрой объяснил, что для юрлиц уже установлено наказание в Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений.
«Мы доработаем законопроект и в сентябре внесем его в Госдуму, так как он очень важен для населения. Ко мне как депутату часто зимой поступали обращения граждан на ресурсоснабжающие организации, которые, пользуясь низкими штрафами, по различным причинам отключали отопление», — сообщила Наталья Костенко.
По ее словам, ресурсоснабжающие организации таким образом выбивали долги из населения: кто-то один не платил, а отключали в итоге весь дом.
Глава Мордовии Владимир Волков обсудил результаты работы «Биохимика» по выпуску препарата против коронавируса
В Мордовии принято решение отказаться от проведения 1 сентября праздничных линеек в школах
Накануне судебного разбирательства Глава Дубенского района Сергей Плешаков покинул свой пост
Загремевший в СИЗО за коррупцию бывший директор ЦСКА, наш земляк полковник Михаил Барышев стал строчить «разоблачительные» показания на...
Глава Мордовии Владимир Волков провел в понедельник заседание регионального оперативного штаба по контролю за распространением коронавируса.
Начало нового учебного года вся наша страна встретила в особых условиях. Столпотворение детей и родителей у школы, нарядные торжественные...
Руководитель Управления пенсионного фонда в Саранске после ДТП угодил в реанимацию вместе с сыном
Провел очередную «мэрскую субботу» Петр Тултаев
Статусному уроженцу Мордовии не простили личный «версаль» в Подмосковье за 360 миллионов рублей
Сергей Плешаков выслушал приговор за «оздоровительные» махинации