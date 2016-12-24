Cоциальный контракт помогает трудоустроиться

Социум

В рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в Кадошкинском районе набирает популярность оказание адресной помощи путем заключения социальных контрактов.

В п. Кадошкино на содействие в трудоустройстве заключен 21 договор, а также один договор в селе Латышовка, появилось 20 открытых вакансий. Ежемесячно на лицевой счет граждане, участвующие в программе, получают 9 914 рублей.

На открытие собственного бизнеса - ИП заключено три договора и три пока вакантно. Обязательное условие - наличие бизнес-плана. Для поддержки начинающим индивидуальным предпринимателям выделено по 250 000 рублей каждому. На поддержку граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, заключено 14 контрактов. Из них один с семьей из села Латышовка, остальные - жители поселка Кадошкино. Пять человек заключили договоры на переобучение.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
40 тысяч тонн продукции на экспорт

Глава Мордовии Владимир Волков в беседе с журналистами республиканских СМИ рассказал об итогах развития экономики региона за первое полугодие

Нарубил на статью

Старошайговский лесничий обвиняется в получении взятки в полмиллиона рублей

От взяток к «разоблачениям»

Загремевший в СИЗО за коррупцию бывший директор ЦСКА, наш земляк полковник Михаил Барышев стал строчить «разоблачительные» показания на...
Не лучший год

Мэр республиканской столицы и депутаты Саранского горсовета стали меньше зарабатывать

Конкурс красоты

№111  Олеся

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу