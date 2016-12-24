Cоциальный контракт помогает трудоустроиться

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В рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в Кадошкинском районе набирает популярность оказание адресной помощи путем заключения социальных контрактов.
В п. Кадошкино на содействие в трудоустройстве заключен 21 договор, а также один договор в селе Латышовка, появилось 20 открытых вакансий. Ежемесячно на лицевой счет граждане, участвующие в программе, получают 9 914 рублей.
На открытие собственного бизнеса - ИП заключено три договора и три пока вакантно. Обязательное условие - наличие бизнес-плана. Для поддержки начинающим индивидуальным предпринимателям выделено по 250 000 рублей каждому. На поддержку граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, заключено 14 контрактов. Из них один с семьей из села Латышовка, остальные - жители поселка Кадошкино. Пять человек заключили договоры на переобучение.
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