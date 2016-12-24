В Теньгушевском районе благоустраивают дворы в райцентре

Послабление режима
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По информации заместителя главы Теньгушевского района С.А. Апряткиной, в этом году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» планируется благоустроить дворы возле двухэтажных домов №№ 3, 7 и 9, расположенных в райцентре по улице Ленина.
В трёх многоквартирных домах будут смонтированы новые входные группы, а рядом с асфальтированными дорожками установят скамейки и урны. Рядом будет обустроена новая детская площадка. По просьбам жильцов также оборудуют автомобильную парковку - ее предполагается разместить у дома № 9.
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