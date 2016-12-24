В Сабаевской школе готовится к открытию «Точка роста»

Выполнять проекты с помощью шлема виртуальной реальности или 3D- принтера, освоить управление квадрокоптером, научиться оказывать первую медицинскую помощь и многое другое теперь смогут ученики Сабаевской общеобразовательной школы. С нового учебного года здесь в рамках национального проекта «Образование» откроется «Точка роста».

Первой площадкой для реализации проекта в районе стала Семилейская средняя школа, где «Точка роста» была открыта прошлой осенью. Тогда на открытии Центра образования гуманитарного и цифрового профилей присутствовали руководство и педагоги Сабаевской школы, которые увидели воочию преимущества новых методов обучения, воспитания и образовательных технологий.

Во второй половине июля в школе начался ремонт кабинетов информатики и ОБЖ, в которых будет реализовываться проект. Согласно инструкции по оформлению и зонированию помещений Центра классы должны иметь одинаковый дизайн интерьера. Единый уникальный образ образовательного профиля (бренд), логотипы, сочетание серого, белого, черного и красного цветов - вот главные требования при оформлении кабинетов и проектных зон. Малярные работы в отведенных классах уже завершены, осталось дополнить декор элементами фирменного стиля и логотипами.

В кабинет ОБЖ уже поступило оборудование: тренажеры-манекены, наборы-имитаторы ранений и поражений, шины для рук и ног, аптечки. В этом же кабинете будет оборудована и шахматная зона. До последнего времени ученики проводили турниры в коридоре школы. Интеллектуальному спорту ребята учились на самодельных столах разными наборами фигурок. Один был выточен преподавателем технологии А.И. Четайкиным, второй - подарен сельчанами. Есть шахматы, которые приобрела школа. С нового учебного года юных шахматистов ждут новые шахматы, электронные часы для контроля игры и необходимая мебель.

Изменятся и уроки технологии. У ребят появится возможность научиться работать на токарных, фрезерных, сверлильных станках, пилить с помощью ручных и электрических лобзиков, делать необходимые измерения на современном электронном штангенциркуле.