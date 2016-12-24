В добровольческую деятельность в Мордовии вовлечены свыше 28 тысяч человек

В 2020 году в рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» (Национальный проект «Образование») продолжается обеспечение деятельности ресурсных центров добровольчества, открытых в прошлом году. Это Региональный центр поддержки «серебряного» добровольчества (общественное движение в рамках федерального проекта «Молоды душой») и Мордовская республиканская общественная организация «Ресурсный центр добровольчества» на базе МГУ им. Н.П. Огарева.

По данным на июнь, численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений, в т.ч. волонтерских и добровольческих, составила 17 447 человек. Всего в добровольческую деятельность в Мордовии вовлечены 28 035 человек, функционирует 301 волонтерский отряд. В Единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) DOBRO.RU зарегистрировано 16 696 добровольцев, 273 организации и 2 707 проектов со всей республики.

В первом полугодии 2020 года проведены акции экологической направленности: «Бумаге - вторую жизнь», «Вторичный Бум», «Чистый город/район», «Чистые окна».

Одной из последних инициатив волонтеров стала акция #МыВместе, направленная на оказание помощи пожилым и маломобильным гражданам в ситуации распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19). Ее поддержали региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» и «Волонтеры Победы». Активисты оказывали нуждающимся помощь в бытовых вопросах, таких как приобретение товаров первой необходимости, лекарственных средств, вынос мусора, а также вели психологическую поддержку населения в связи с ситуацией вынужденной самоизоляции пожилых людей как на территории г.о. Саранск, так и в муниципальных образованиях. За период действия акции отработано более 2 500 заявок.

Кроме того, реализованы проекты «Продуктовая помощь» (безвозмездная передача пожилым людям в возрасте 65 лет и старше продовольственных товаров первой необходимости) и «Вам, родные» (вручение подарочных наборов ветеранам и труженикам тыла).

В настоящее время в Мордовии работает Межведомственный совет по развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций при Главе Республики Мордовия.

В этом году продолжится проведение «Добрых уроков», посвященных социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях республики. Урок включает в себя информацию о добровольческой деятельности, ее направлениях, волонтерских организациях, информационную кампанию о Всероссийском конкурсе волонтерских инициатив «Доброволец России 2020», а также других федеральных и региональных волонтерских акциях.

Планируется также проведение республиканского форума «Мордовия - территория социальных инициатив», республиканской школы социальной практики, Республиканского форума добровольцев, в рамках которого будет вручен Почетный знак Главы Республики Мордовия «Доброволец (волонтер) Республики Мордовия».



