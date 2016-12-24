Администрация Саранска оперативно реагирует на просьбы из соцсетей

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Аналитическая система «Инцидент менеджмент» регулярно фиксирует в соцсетях различные жалобы на проблемы с мусором. Сообщения направляются в ответственные ведомства для принятия мер.
Но иногда власти реагируют прежде, чем система зарегистрирует жалобу. Например, недавно в официальную группу саранской администрации во ВКонтакте поступило обращение от местного жителя о горе мусора на контейнерной площадке по ул. Гагарина, 93.
«Рядом детские площадки, – пишет мужчина, – и вообще это портит вид нашего города». По его словам, обращения в Домоуправление №20 не принесли результатов.
Представители администрации ответили, что мусор будет убран в ближайшее время. В тот же день работники управляющей компании навели порядок на площадке.
Автор сообщения поблагодарил за оперативную работу.
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Старошайговский лесничий обвиняется в получении взятки в полмиллиона рублей
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