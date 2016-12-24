"ParisNail" — лучший портал для ценителей качественного педикюра

Если вы желаете освоить искусство педикюра, но не знаете, каким преподавателям довериться, портал "ParisNail" предлагает вам на выбор 8 различных курсов для начинающих и 7 для повышения квалификации. По окончании обучения вы получите соответствующие документы и сможете самостоятельно делать педикюр. Курсы подходят как для новичков, которые желают научиться с нуля, так и для уже квалифицированных мастеров, стремящихся развиваться и повышать свои навыки. Кроме того, сеть магазинов "ParisNail" предоставляет большой ассортимент товаров для педикюра высочайшего качества.

Преимущества обучения педикюру в "ParisNail School"

Одним из главных достоинств данной школы является большое разнообразие курсов. Здесь вы найдёте 8 направлений, в которых с нуля изучаются различные техники педикюра с разными препаратами. Помимо данных курсов, школа ведёт 7 различных программ по повышению квалификации.

Школа имеет свою лицензию, которая позволяет выдавать сертификаты и дипломы о дополнительном образовании. Также выдаются свидетельства о профессии, в которых указывается разряд. Представлено 11 школ в 3 городах и более 500 онлайн-курсов.

После прохождения обучения каждый выпускник получает скидку на приобретение товаров в магазинах "ParisNail". Подробнее обо всех курсах вы можете узнать на сайте parisnail.ru.

В любой момент можно обратиться к онлайн-консультанту, который ответит на все ваши вопросы. Оставьте на сайте заявку на звонок или напишите в онлайн-чат напрямую. Также можно позвонить по номеру, указанному на сайте.

Товары для педикюра от "ParisNail"

В каталоге сети магазинов "ParisNail" представлено большое количество сертифицированных товаров для педикюра:

соли для педикюрных ванн;

педикюрные наборы;

гель-лаки;

кресла;

и прочие составляющие данной процедуры.

Все позиции из каталога отвечают всем стандартам качества и используются лучшими педикюрными мастерами России. Товары закуплены исключительно у официальных производителей со всего мира.

Данная компания имеет 16 магазинов в 3 городах. Доставка осуществляется в любую точку мира.

Для постоянных клиентов магазина действует выгодная бонусная программа, которая делает регулярное сотрудничество ещё более привлекательным для обеих сторон.

"ParisNail" — ваш лучший выбор

В данном магазине вы найдёте всё, что касается педикюра, научитесь совершенно выполнять эту непростую процедуру и сможете приобрести новейшие продукты для работы.