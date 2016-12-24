В Саранске коммунальщики скосили траву во дворе после обращения в соцсетях

В летний период аналитическая система «Инцидент менеджмент» регистрирует в соцсетях много жалоб на нескошенную траву. Коммунальные службы не могут знать обо всех местах, где требуется покос, поэтому выполняют его только после поступления обращений.

Недавно в одном популярном паблике во ВКонтакте появился пост, в котором жители Саранска жаловались на управляющую компанию ООО «ЖЭК». По их словам, работники компании за лето ни разу не покосили газон во дворе по адресу ул. Пролетарская, 29, несмотря на просьбы жильцов.

Сообщение было передано в Минжилкомхоз РМ. В тот же день коммунальщики скосили траву во дворе. Также представители министерства пояснили, что данная территория относится к многоквартирному дому №54 по ул. Коммунистической и находится в компетенции другой управляющей организации ООО «Дом».

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