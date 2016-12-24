Саранские коммунальщики покрасили скамейки по просьбе горожан

Социум

Жители республики часто обсуждают в соцсетях проблемы с благоустройством дворов. Все вопросы и жалобы фиксируются аналитической системой «Инцидент менеджмент», после чего направляются в Минжилкомхоз РМ или районные администрации для принятия мер.

Недавно в официальную группу администрации г.о. Саранск во ВКонтакте поступило сообщение от местного жителя. Он пожаловался, что скамейки во дворе по адресу ул. Попова, 62 давно потеряли свой первоначальный вид. То же произошло с металлическими конструкциями, установленными на детской площадке.

Представители министерства жилищно-коммунального хозяйства ответили, что оперативно выполнить покраску, к сожалению, не удалось из-за неподходящих погодных условий. Но спустя несколько дней работники ООО УК «ЖЭК №18» привели лавочки в порядок. Также управляющая компания пообещала покрасить детскую площадку в ближайшие две недели.

Если вы столкнулись с подобной проблемой, обязательно пишите в соцсети. Прикладывайте фото и видео. Расскажем, что сделано.

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