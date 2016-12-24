Саранские коммунальщики покрасили скамейки по просьбе горожан

По собственному желанию
Накануне судебного разбирательства Глава Дубенского района Сергей Плешаков покинул свой пост
Жители республики часто обсуждают в соцсетях проблемы с благоустройством дворов. Все вопросы и жалобы фиксируются аналитической системой «Инцидент менеджмент», после чего направляются в Минжилкомхоз РМ или районные администрации для принятия мер.
Недавно в официальную группу администрации г.о. Саранск во ВКонтакте поступило сообщение от местного жителя. Он пожаловался, что скамейки во дворе по адресу ул. Попова, 62 давно потеряли свой первоначальный вид. То же произошло с металлическими конструкциями, установленными на детской площадке.
Представители министерства жилищно-коммунального хозяйства ответили, что оперативно выполнить покраску, к сожалению, не удалось из-за неподходящих погодных условий. Но спустя несколько дней работники ООО УК «ЖЭК №18» привели лавочки в порядок. Также управляющая компания пообещала покрасить детскую площадку в ближайшие две недели.
Если вы столкнулись с подобной проблемой, обязательно пишите в соцсети. Прикладывайте фото и видео. Расскажем, что сделано.
Накануне судебного разбирательства Глава Дубенского района Сергей Плешаков покинул свой пост
Пострадавший в ДТП руководитель Управления пенсионного фонда в Саранске скончался в столичной клинике
Старошайговский лесничий обвиняется в получении взятки в полмиллиона рублей
Каким будет в Саранске новый учебный год в условиях пандемии?
С середины августа в Мордовии начнется вакцинация от гриппа и микробной пневмонии
Мэр республиканской столицы и депутаты Саранского горсовета стали меньше зарабатывать
Глава Мордовии Владимир Волков в беседе с журналистами республиканских СМИ рассказал об итогах развития экономики региона за первое полугодие
«Лисма» готовится приступить к выпуску новой продукции
Руководитель Управления пенсионного фонда в Саранске после ДТП угодил в реанимацию вместе с сыном
Сергей Плешаков выслушал приговор за «оздоровительные» махинации