Цель - увеличение продолжительности здоровой жизни населения до 67 лет

В рамках национального проекта «Демография» в Мордовии реализуется региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)». Основная цель регионального проекта заключается в создании условий для увеличения продолжительности здоровой жизни населения до 67 лет.

По состоянию на середину 2020 года в республике доля лиц старше трудоспособного возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании и охваченных системой долговременного ухода, составила 33%. Для участия в пилотном проекте с 1 января 2020 года определены 5 районов: Ардатовский, Краснослободский, Ромодановский, Старошайговский и Рузаевский, а также г.о. Саранск.

С начала года в медицинские организации на проведение дополнительных скринингов доставлено 2 116 граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности. Но в связи с обострившейся в дальнейшем эпидемиологической обстановкой работа была приостановлена. В этот период автотранспорт, приобретенный в 2019 году в рамках нацпроекта, использовался в деятельности мобильных «мультидисциплинарных» бригад, в том числе для доставки нуждающимся пожилым гражданам продуктов питания и лекарственных препаратов.

В настоящее время продолжается приведение зданий стационарных организаций социального обслуживания в надлежащее состояние. Идет строительство жилых корпусов в Ардатовском (корпус № 6) и Большеберезниковском районах, а также пансионата на 100 мест в г. Ковылкино.

Кроме того, в 2020 году предполагается организовать обучение не менее 312 жителей Мордовии старше 50 лет, а также лиц предпенсионного возраста.