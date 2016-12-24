В Дубенском районе обновляется материально-техническая база школ

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В Дубенском районе в рамках национального проекта «Образование» в этом году планируется создание «Точки роста» на базе Кочкуровской школы. В Дубенской и Ардатовской школах будет внедрена модель цифровой образовательной среды, а в Красинской - обновится спортзал.
«Участие в нацпроекте позволит существенно обновить оборудование в школах, у ребят появится возможность заниматься на современной технике, изучать основы робототехники и многое другое», - говорит заместитель начальника управления по социальной работе - заведующий отделом образования администрации района Н. Коломенцева.
По региональному проекту «Успех каждого ребенка» учреждения дополнительного образования в районе переходят на персонифицированное финансирование, что дает возможность обучаться детям в любых организациях. Средства на сертификаты будут пополняться ежегодно.
Также на 2020 год запланировано повышение квалификации 25 учителей на базе центра «Педагог 13. Ru».
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