В республике ликвидируют объекты, наносящие экологический вред окружающей среде

В рамках национального проекта «Экология» в Мордовии реализуется региональный проект «Чистая страна». Его цель заключается в рекультивации к 2024 году не менее 6 объектов, наносящих экологический вред окружающей среде.

В 2019 году проведены работы по оценке негативного воздействия на окружающую среду 8 несанкционированных свалок и 2 выведенных из эксплуатации полигонов. Это свалки твердых бытовых отходов Темниковского, Рузаевского, Ковылкинского, Зубово-Полянского, Атюрьевского, Краснослободского, Ельниковского, Кочкуровского, Торбеевского и Ичалковского районов. Общая площадь объектов накопленного вреда окружающей среде (ОНВС) составляет 65,8 гектара.

Проектно-сметная документация на рекультивацию восьми объектов разработана. По результатам получения положительных заключений государственной экологической экспертизы и ПСД заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета будут направлены в Минприроды России с целью начала реализации мероприятий с 2021 года.