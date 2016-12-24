В Рузаевском районе в школы и социальные учреждения приходит скоростной Интернет

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В 2019 году в Рузаевском районе завершен первый этап регионального проекта «Информационная инфраструктура».
Возможность использования скоростного Интернета получили 18 учреждений. Это две городские школы - № 17 и гимназия № 1, а также восемь сельских - Болдовская, Красносельцовская, Левженская, Пайгармская, Тат-Пишленская, Перхляйская, Трускляйская и Приреченская.
Кроме того, оптоволокно проведено в ФАПы в Болдово, Сузгарье и в шесть администраций сельских поселений. Построена оптическая линия связи общей протяженностью более 7 км.
Сейчас реализуется второй этап программы. В этом и следующем годах к оптоволоконной связи планируется подключить еще 25 социально значимых объектов: в Арх-Голицыне, Левже, Новом Усаде, Огареве, Пайгарме, Перхляе, поселке Плодопитомнический, Русском Баймакове, Красном Сельце, Стрелецкой Слободе, Сузгарье, Тат.Пишле, Трускляе, Хованщине, Шишкееве и, конечно, в Рузаевке. Для этого нужно построить 39 км волоконно-оптических линий.
При этом планы могут быть скорректированы в сторону увеличения количества объектов.
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