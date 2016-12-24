40 образовательных учреждений Мордовии получат в этом году новое компьютерное оборудование

В рамках национального проекта «Образование» в республике реализуется региональный проект «Цифровая образовательная среда». Его цель состоит в создании условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование у школьников и студентов стремления к саморазвитию и самообразованию, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров.

В 2020 году внедрение целевой модели цифровой образовательной среды планируется в 40 образовательных учреждениях Мордовии (36 школ во всех районах республики, 4 организации среднего профессионального образования - Саранский автомеханический техникум, Ичалковский педагогический колледж, Саранский строительный техникум, Саранский политехнический техникум).

На каждое учреждение в среднем предусмотрено более 2 миллионов рублей. В настоящее время идет поставка оборудования, в числе которого интерактивный комплекс с вычислительным блоком, ноутбуки и многофункциональные устройства.