40 образовательных учреждений Мордовии получат в этом году новое компьютерное оборудование

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В рамках национального проекта «Образование» в республике реализуется региональный проект «Цифровая образовательная среда». Его цель состоит в создании условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование у школьников и студентов стремления к саморазвитию и самообразованию, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров.
В 2020 году внедрение целевой модели цифровой образовательной среды планируется в 40 образовательных учреждениях Мордовии (36 школ во всех районах республики, 4 организации среднего профессионального образования - Саранский автомеханический техникум, Ичалковский педагогический колледж, Саранский строительный техникум, Саранский политехнический техникум).
На каждое учреждение в среднем предусмотрено более 2 миллионов рублей. В настоящее время идет поставка оборудования, в числе которого интерактивный комплекс с вычислительным блоком, ноутбуки и многофункциональные устройства.
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