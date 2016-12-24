Подготовка к отопительному сезону идет в штатном режиме

Такая информация прозвучала на оперативном совещании в мэрии Саранска.

В школах и детских садах работы проведены в полном объеме. В жилых домах с центральным отоплением по состоянию на 21 августа промывка систем выполнена на 97,2 процента, калибровка - на 70, опрессовка - на 90,4 процента.

Что касается сложностей, то их создают порой сами представители ресурсоснабжающей организации или даже домкомы. «Не хватает инспекторов ресурсоснабжающей организации для приемки домов по факту выполнения всего комплекса работ. Бывает, что представители АО «СаранскТеплоТранс» в обозначенный день не выходят на приемку работ, бывает, что ходят по субботам. Иногда теряют пакет документов по конкретному дому», - рассказал первый заместитель Главы Саранска - директор Департамента городского хозяйства Игорь Бутяйкин.

Домкомов же почему-то нередко выводят из себя обычные телефонные звонки по вопросам подготовки систем отопления. «А ведь это их прямая обязанность - проконтролировать, как дом будет подготовлен к осенне-зимнему периоду», - сказал глава администрации Ленинского района Александр Юткин.

«Сегодня можно возмущаться. Но если случится какая-то авария, тогда куда деть эти возмущения? Возмущаться надо тем, что дом не готовится к зиме. Зиму не обманешь. Давайте «за руки тянуть» управляющие компании, где это необходимо, и встречаться с представителями домов», - отметил Петр Тултаев.