Работы по благоустройству дворов будут принимать представители домов

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На оперативном совещании в понедельник в Администрации города обсудили благоустройство дворовых территорий. В настоящее время все ремонтные работы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» во всех районах города завершены.
«В ходе проведения электронных аукционов образовалась экономия денежных средств. За счет этого будут благоустроены дворовые территории многоквартирных домов № 5 и № 5/1 по Лямбирскому шоссе. Все предусмотренные законодательством процедуры завершены, подрядная организация приступает к ремонту. Все ее силы будут направлены на этот объект, работы планируется завершить в кратчайшие сроки», - доложил глава Пролетарского района Александр Кузьмин.
«В первую очередь хотел бы обратить внимание на качество работ. В комиссиях по приемке в обязательном порядке должны быть представители конкретного дома, и акты пусть они тоже подписывают. Это поможет улучшить качество работ», - акцентировал внимание глав районных администраций Петр Тултаев.
С учетом дворовых территорий, где работы будут начаты в ближайшее время, в 2020 году в рамках федерального проекта в столице Мордовии будет благоустроено 25 дворов.
Старошайговский лесничий обвиняется в получении взятки в полмиллиона рублей
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