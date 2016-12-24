Фельдшерско-акушерский пункт, а не ковид-госпиталь

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В ходе осмотра площадки под фельдшерско-акушерский пункт в пригородном селе Пушкино,мэру Саранска Петру Тултаеву пришлось развеять слухи о ее «перепрофилировании» под ковид-госпиталь. Как оказалось, тревожные новости поползли по поселку после того, как была выполнена планировка территории.
«Старое здание ФАПа аварийное и необходима его замена. В новом медицинском пункте будет оказываться первичная медицинская помощь и плановые обследования. Лечение больных коронавирусной инфекцией в этом пункте не планируется, - успокоил жителей мэр Саранска. - Но если вы против установки ФАПа, то можете написать обращение, собрать подписи - тогда мы рассмотрим для размещения другую площадку».
Возражений, впрочем, не последовало. Окружившие градоначальника граждане тут же согласились разместить ФАП на выбранном месте. По результатам диалога администрации поликлиники №4 было рекомендовано заранее оповещать население о проводимых мероприятиях.
Характерно, что в других пригородных населенных пунктах подобные сплетни не распространяются. В селе Макаровка, как убедился Петр Тултаев, выделенная площадка подготовлена для установки модульного ФАПа. После его размещения коммунальщики приведут в порядок прилегающую территорию и обустроят подъезд. В деревне Полянки старый медпункт тоже будет демонтирован. Планировка территории начнется уже на этой неделе.
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