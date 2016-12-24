В Ленинском парке Саранска появится охрана и камеры видеонаблюдения

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В субботу Глава Саранска Петр Тултаев вновь оценил темпы работ по благоустройству парка Ленинского района. Подрядная организация уже установила здесь элементы детских игровых комплексов, снаряды для воркаута, привела в порядок волейбольно-баскетбольную площадку с искусственным покрытием, заасфальтировала часть пешеходных дорожек. Также подготовлены помещения администрации, пункт проката лыж и коньков.

«Благоустроенная зона, однозначно, будет пользоваться популярностью. И не только у тех, кто любит «тихий» и «мирный» отдых, - считает Петр Тултаев. - Чтобы сдерживать акты вандализма, нужно рассмотреть возможность установки камер видеонаблюдения и охраны. Кроме этого, в любое время года необходимо содержать эту территорию. После окончания всех работ обслуживанием территории будет заниматься МАУК «Городские парки».

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