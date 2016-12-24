Мордовия названа в числе регионов-лидеров по уровню доступности дошкольного образования

Только классные часы
В Мордовии принято решение отказаться от проведения 1 сентября праздничных линеек в школах
В ходе всероссийского совещания детских омбудсменов уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова представила рейтинг регионов по уровню доступности и качества дошкольного и школьного образования. Она уточнила, что показатель доступности дошкольного образования определялся учетом численности детей, которым предоставлено место в дошкольном учреждении, которые не стоят в очереди, и которые не охвачены образовательными услугами.
"По доступности дошкольного образования регионы с высокими показателями - Волгоградская, Курская, Костромская области, Хабаровский край, Республика Мордовия. Их коэффициенты приближаются к максимально возможным 500. Низкие показатели - Дагестан, Ингушетия", - рассказала Кузнецова.
Уровень качества дошкольного образования определялся соотношением числа воспитателей к числу детей дошкольного возраста. В этом рейтинге лидирует Москва (коэффициент 611 из 1000 возможных), Республика Саха Якутия (444), Тамбовская область (439). Низкие показатели у Приморского края (270), Тверской области (273).
Уровень доступности школьного образования рассчитывался с учетом процента учащихся в сельской местности, в городах, в регионе в целом, числа детей, не обучающихся из-за плохого материального положения или причин, связанных со здоровьем.
"Регионы с высокими показателями - Санкт-Петербург, коэффициент 199 из 200, Москва (198). Кемеровская область (190). Низкие показатели - Курганская область (119), Магаданская (103), республика Адыгея (122)", - сообщила детский омбудсмен.
В рейтинге качества школьного образования лидирует Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская Белгородская и Московская области. Самый низкий показатель у Республики Ингушетия.
Кузнецова уточнила, что при расчете рейтинга качественного школьного образования рассматривали такие параметры, как бюджет на одного школьника, количество детей, не подлежащих обучению, процент выбывших и не продолживших обучение, количество школьников, систематически пропускающих по неуважительным причинам, детей, обучающихся во 2-3 смену, выпускников, не получивших аттестат, учителей с высшим образованием и ещё целый спектр параметров.
В Мордовии принято решение отказаться от проведения 1 сентября праздничных линеек в школах
За ненадлежащую подготовку к зиме отдельные управляющие компании могут лишиться лицензий
Статусному уроженцу Мордовии не простили личный «версаль» в Подмосковье за 360 миллионов рублей
Глава Дубенского района предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве
Загремевший в СИЗО за коррупцию бывший директор ЦСКА, наш земляк полковник Михаил Барышев стал строчить «разоблачительные» показания на...
Жители Октябрьского района рассказали Тултаеву о плохих жильцах и тесных парковках
Глава Мордовии Владимир Волков обсудил результаты работы «Биохимика» по выпуску препарата против коронавируса
Мордовия проводит колоссальную работу по оздоровлению финансов
Старошайговский лесничий обвиняется в получении взятки в полмиллиона рублей
Глава РМ Владимир Волков рассказал о драйверах развития и перспективах строительной отрасли республики