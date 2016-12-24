Мордовия названа в числе регионов-лидеров по уровню доступности дошкольного образования

В ходе всероссийского совещания детских омбудсменов уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова представила рейтинг регионов по уровню доступности и качества дошкольного и школьного образования. Она уточнила, что показатель доступности дошкольного образования определялся учетом численности детей, которым предоставлено место в дошкольном учреждении, которые не стоят в очереди, и которые не охвачены образовательными услугами.

"По доступности дошкольного образования регионы с высокими показателями - Волгоградская, Курская, Костромская области, Хабаровский край, Республика Мордовия. Их коэффициенты приближаются к максимально возможным 500. Низкие показатели - Дагестан, Ингушетия", - рассказала Кузнецова.

Уровень качества дошкольного образования определялся соотношением числа воспитателей к числу детей дошкольного возраста. В этом рейтинге лидирует Москва (коэффициент 611 из 1000 возможных), Республика Саха Якутия (444), Тамбовская область (439). Низкие показатели у Приморского края (270), Тверской области (273).

Уровень доступности школьного образования рассчитывался с учетом процента учащихся в сельской местности, в городах, в регионе в целом, числа детей, не обучающихся из-за плохого материального положения или причин, связанных со здоровьем.

"Регионы с высокими показателями - Санкт-Петербург, коэффициент 199 из 200, Москва (198). Кемеровская область (190). Низкие показатели - Курганская область (119), Магаданская (103), республика Адыгея (122)", - сообщила детский омбудсмен.

В рейтинге качества школьного образования лидирует Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская Белгородская и Московская области. Самый низкий показатель у Республики Ингушетия.

Кузнецова уточнила, что при расчете рейтинга качественного школьного образования рассматривали такие параметры, как бюджет на одного школьника, количество детей, не подлежащих обучению, процент выбывших и не продолживших обучение, количество школьников, систематически пропускающих по неуважительным причинам, детей, обучающихся во 2-3 смену, выпускников, не получивших аттестат, учителей с высшим образованием и ещё целый спектр параметров.