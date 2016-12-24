22 августа - день Государственного флага Российской Федерации

Жизнь после COVID-19
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1. Флешмоб «Вперед, Россия!» (онлайн-акция)
Флешмоб проводится 17-22 августа в официальном сообществе Всероссийского конкурса «Большая перемена» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/bpcontest. С момента выхода поста, участники могут в комментариях к нему выкладывать свои работы. Обязательно подписываются фамилия и имя участника, возраст, регион, хэштеги флешмоба #ВпередРоссия, #БольшаяПеремена.
2. Челлендж «Сладкая история»
Челлендж проводится 19-22 августа в сообществе «Большая перемена» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/bpcontest. Участники челленджа выкладывают фотографии созданных своими руками десертов в цветах российского триколора и передают эстафету своим друзьям или родственникам, указав официальные хэштеги #СладкаяИстория, #БольшаяПеремена.
3. Торжественный ритуал подъема Государственного флага Российской Федерации
22 августа в воинской части № 04059 с участием юнармейцев состоится торжественный ритуал подъема Государственного флага Российской Федерации
4. КВИЗ-викторина «История российского флага»
Викторина проводится 20-22 августа в формате онлайн в официальном сообществе Всероссийского конкурса «Большая перемена» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/bpcontest. Участникам будет предложено 10 интеллектуальных вопросов, связанных с историей, значением Государственного флага Российской Федерации.
5. Фоточеллендж «Цвета моей Родины»
Фоточеллендж проводится 21-22 августа в сообществе «Большая перемена» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/bpcontest. Участники флешмоба публикуют коллаж, который создан из фотографий, сделанных в своем населенном пункте на фоне объектов, достопримечательностей белого, красного или синего цветов. Фотоколлаж должен быть сделан в цветах флага России. Обязательно на фоне созданного коллажа должен быть и сам Официальные хэштеги челленджа #ЦветаМоейРодины, #БольшаяПеремена.
6. Всероссийская акция «Мой флаг, моя история»
21–22 августа участникам акции необходимо опубликовать пост в социальных сетях, который будет содержать фотографию или видео с флагом России и рассказ о событиях из жизни, которые связаны с поднятием флага России. Записи публикуются в социальных сетях с хэштегами #МойФлагМояИстория #ДеньФлага.
7. Флешмоб «Флаги России»
22 августа участники акции размещают флаг страны на окне или балконе своего дома. Посты об участии в акции публикуются с хэштегами #МойФлагМояИстория #ДеньФлага.
8. Акция «Ленточка-триколор»
22 августа с 12 до 14 у здания «Дома союзов» (г. Саранск, пр. Ленина, 12) молодогвардейцы и волонтеры Победы организуют раздачу лент в цветах российского триколора.
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