Федеральная кадастровая палата наделяется полномочиями, связанными с государственной кадастровой оценкой

Вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2020 № 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В соответствии с ним Федеральная кадастровая палата наделяется новыми полномочиями в отношении государственной кадастровой оценки.

31 июля Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Федеральный закон № 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Закон направлен на совершенствование государственной кадастровой оценки и на трактование любых исправлений в кадастровой стоимости в пользу правообладателей объектов недвижимости. Так, например, законопроект исключит применение при налогообложении такой кадастровой стоимости объекта недвижимости, которая будет превышать его рыночную стоимость.

Расширение полномочий Росреестра и Федеральной кадастровой палаты

Одна из мер для повышения качества государственной кадастровой оценки, согласно новому закону, заключается в наделении Росреестра контрольно-надзорными функциями в отношении проведения государственной кадастровой оценки. Причем подразумевается не только контроль за соблюдением действующего законодательства, но и за следованием методическим указаниям о государственной кадастровой оценке. Подобное наделение в том числе позволит снизить негативный эффект от нарушений и ошибок, допускаемых при проведении оценки.

Федеральная кадастровая палата также наделяется дополнительным функционалом в проведении государственной кадастровой оценки. Например, ведомство будет предоставлять сведения об объектах недвижимости в государственные бюджетные учреждения при субъектах Российской Федерации, наделенные полномочиями по определению кадастровой стоимости.

Кроме того, Федеральная кадастровая палата будет формировать предварительный и основной перечни объектов для государственной кадастровой оценки, а также формировать сведения по ежедневной и годовой выгрузке объектов недвижимости (актуализация). С 2022 года ведомство начнет также формировать сведения о реестре границ и сведения о ценах возмездных сделок, которые будут использоваться при проведении государственной кадастровой оценки. Также палате перешли полномочия по расчету индекса рынка недвижимости. Согласно прежней редакции 237-ФЗ, указанный функционал принадлежал Росреестру.

Также нормы прежней редакции 237-ФЗ предусматривали формат проведения внеочередной государственной кадастровой оценки государственными бюджетными учреждениями, наделенными полномочиями по определению кадастровой стоимости, если установленная рыночная стоимость (рынок недвижимости) объектов недвижимости уменьшалась более чем на 30% по сравнению с кадастровой стоимостью таких объектов недвижимости. В измененной редакции 237-ФЗ статья о необходимости проведения внеочередной государственной кадастровой оценки прекращает свое действие.

Пересчитывать при необходимости кадастровую стоимость (по результатам расчета индекса рынка недвижимости), согласно новой редакции Федерального Закона, будет тоже Федеральная кадастровая палата.

Персональная ответственность государственных бюджетных учреждений

Согласно законопроекту, появится персональная ответственность за определение кадастровой стоимости у руководителей государственных бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации, которые ее определяют. Так, завышение кадастровой стоимости будет грозить должностным лицам увольнением.

Другие плюсы законопроекта

Одно из главных нововведений, которое устанавливает закон, – трактовка допущенных методологических ошибок в определении кадастровой стоимости в пользу правообладателя объекта недвижимости. Если при исправлении ошибки кадастровая стоимость снижается, то стоимость меняется на уменьшенную на весь период со дня внесения в госреестр недвижимости первоначальной кадастровой стоимости. Если же кадастровая стоимость увеличивается, она начнет применяться только с года, следующего за годом ее исправления.

Теперь станет проще оспорить кадастровую стоимость. Достаточно будет направить запрос в МФЦ, а не в суд или комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, как это было раньше. Плюс исправление ошибок будет носить массовый характер: выявление одной повлечет за собой исправление подобных ошибок у аналогичных объектов. Одновременно законопроектом уточняются основания для исправления ошибок, сокращаются сроки их исправления.

Также, согласно законопроекту, предполагается исключить возможность вносить изменения в результаты оценки без их публичного рассмотрения. Подобное нововведение поможет исключить возможные риски внешнего влияния на региональные государственные бюджетные учреждения, которые определяют кадастровую стоимость, и повысит прозрачность процесса.

«Принятие данного законопроекта, во-первых, поможет разобраться с прошлым – исправить накопленные ошибки в существующих результатах кадастровой оценки; во-вторых, исключит возможные прецеденты необоснованного завышения кадастровой стоимости при будущих кадастровых оценках; и в-третьих, закрепит экономическую обоснованность применения кадастровой стоимости, в том числе при налогообложении, в данный момент времени, сегодня», – говорит глава Федеральной кадастровой палаты Вячеслав Спиренков.