В период самоизоляции Почта России в Мордовии трудоустроила около 200 человек

В период действия ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, значительно возросла потребность жителей республики в почтово-логистических услугах. В целях удовлетворения спроса населения на почтовые сервисы региональным управлением Почты России в Мордовии был пополнен штат сотрудников. Всего с апреля по март в компанию были трудоустроены почти 200 человек.

Ограничения, обусловленные необходимостью самоизоляции, привели к росту прежде всего таких услуг, как доставка посылок и экспресс-отправлений на дом и прием платежей на дому. На территории Приволжского федерального округа спрос на доставку посылок на дом весной 2020 года вырос в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Мордовии за три месяца – апрель, май, июнь - объем отправлений, врученных жителям республики на дому, составил более 28,6 тысяч штук. Количество платежей, принятых за тот же период на дому, по сравнению с предыдущим кварталом, увеличилось примерно на 20%. Таким образом, возросла и потребность в новых сотрудниках. По информации отдела подбора персонала УФПС Республики Мордовия, наиболее востребованными в этот период были почтальоны, операторы отделений почтовой связи, водители и курьеры.

В период самоизоляции Почта России предлагала не только постоянную работу, но и варианты временного трудоустройства. Стать сотрудниками предприятия могли жители региона, прежде работавшие в сферах торговли, общепита, организации развлекательных мероприятий и оказавшиеся в вынужденном отпуске. Но основную массу вновь принятых работников составили все же лица, заинтересованные в трудоустройстве на постоянной основе.

«В настоящее время в сфере почтовой связи в Мордовии трудятся около 2500 человек, при этом есть и открытые вакансии, нам сегодня нужны почтальоны, операторы, руководители отделений почтовой связи, сортировщики, водители, а также специалисты по продажам, логистике, финансовым услугам и другие», - сказала заместитель директора УФПС Республики Мордовия Оксана Героева.

Информация о вакансиях Почты России в Мордовии размещается на интернет-ресурсах HeadHunter, SuperJob, Avito. Кроме того, отдел подбора персонала активно сотрудничает с центрами занятости населения г.о. Саранск и районов республики. Всем сотрудникам Почты России гарантировано трудоустройство в соответствии с ТК РФ, стабильная выплата заработной платы, социальные гарантии. Для некоторых кандидатов определяющим фактором при выборе Почты России являются неполный рабочий день, возможность работы рядом с домом.

Более подробную информацию по трудоустройству можно получить по телефону (8342) 380-300, доб. 10-87, 10-86 или оставить заявку по телефону контактного центра 8 800 200 28 84. Звонок по России бесплатный.