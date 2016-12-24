В Саранске продолжают проверять предприятия потребительского рынка

Наш город

На планерке в администрации города были озвучены очередные результаты мониторинга предприятий потребительского рынка.

Как сообщила заместитель Главы Саранска - директор Департамента по экономической политике и взаимодействию с административными органами Ирина Объедкина, в период с 20 по 31 июля проверкам подверглись 274 объекта торговли, общественного питания и сферы услуг (включая кальянные, фитнес-клубы и салоны красоты). Зафиксировано в общей сложности 11 фактов нарушения «масочно-перчаточного режима». Всего же за неполные три месяца (с 8 мая по 31 июля) на нарушителей составлено 77 актов. Все собранные материалы и фотоснимки переданы для изучения и принятия мер в Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ.

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