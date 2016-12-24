Администрация Саранска не допустит, чтобы детские сады и школы остались без отопления

Задолженность перед ПАО «Т Плюс» за муниципальные учреждения образования по состоянию на 30 июля составляет 68 млн рублей. Она сложилась из-за отсутствия дополнительных источников финансирования в условиях ограниченной доходной базы муниципального бюджета.

В свою очередь, у ПАО «Т Плюс» перед муниципальным предприятием «Саранскгорводоканал» за подачу холодного водоснабжения по состоянию на 1 июля задолженность составляет около 82 млн рублей. И если свои обязательства муниципалитет исполняет, частично погашая накопившуюся задолженность, то ПАО «Т Плюс» от исполнения своих обязательств по оплате холодного водоснабжения уклоняется, - отмечается в сообщении саранской мэрии. Между тем, по городскому округу Саранск с начала 2020 года оплата населением за горячее водоснабжение и отопление в пользу ПАО «Т Плюс» составляет 99 %.

Между Администрацией городского округа Саранск и действующим в июне текущего года руководством ПАО «Т Плюс» была достигнута договоренность о реструктуризации задолженности подведомственных Администрации города учреждений. Муниципалитет со своей стороны все обязательства по оплате задолженности исполняет в полном объеме: в июле в адрес ПАО «Т Плюс» было перечислено 11 млн рублей. Однако ресурсоснабжающая организация до настоящего времени не подписала договор реструктуризации.

Несмотря на все трудности, в том числе переговорного процесса с представителями ПАО «Т Плюс», Администрация городского округа Саранск не допустит того, чтобы с начала отопительного сезона детские сады и школы остались без отопления.