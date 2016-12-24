Администрация Саранска не допустит, чтобы детские сады и школы остались без отопления

Диагностика в законе
С 27 июля в России вводится уголовная ответственность за фальшивый техосмотр.
Задолженность перед ПАО «Т Плюс» за муниципальные учреждения образования по состоянию на 30 июля составляет 68 млн рублей. Она сложилась из-за отсутствия дополнительных источников финансирования в условиях ограниченной доходной базы муниципального бюджета.
В свою очередь, у ПАО «Т Плюс» перед муниципальным предприятием «Саранскгорводоканал» за подачу холодного водоснабжения по состоянию на 1 июля задолженность составляет около 82 млн рублей. И если свои обязательства муниципалитет исполняет, частично погашая накопившуюся задолженность, то ПАО «Т Плюс» от исполнения своих обязательств по оплате холодного водоснабжения уклоняется, - отмечается в сообщении саранской мэрии. Между тем, по городскому округу Саранск с начала 2020 года оплата населением за горячее водоснабжение и отопление в пользу ПАО «Т Плюс» составляет 99 %.
Между Администрацией городского округа Саранск и действующим в июне текущего года руководством ПАО «Т Плюс» была достигнута договоренность о реструктуризации задолженности подведомственных Администрации города учреждений. Муниципалитет со своей стороны все обязательства по оплате задолженности исполняет в полном объеме: в июле в адрес ПАО «Т Плюс» было перечислено 11 млн рублей. Однако ресурсоснабжающая организация до настоящего времени не подписала договор реструктуризации.
Несмотря на все трудности, в том числе переговорного процесса с представителями ПАО «Т Плюс», Администрация городского округа Саранск не допустит того, чтобы с начала отопительного сезона детские сады и школы остались без отопления.
С 27 июля в России вводится уголовная ответственность за фальшивый техосмотр.
Правительство вернет часть денег туристам, решившим путешествовать по России
Еще 43 транспортных средства, в том числе 10 автомобилей скорой помощи и 33 передвижных медицинских комплекса, получила Мордовия в рамках...
Провел очередную «мэрскую субботу» Петр Тултаев
За винтовку, карабин, пистолет или револьвер можно получить теперь 4 тысячи рублей
« Я и сам был инфицирован», - признался на брифинге для СМИ военный комиссар РМ Игорь Тихомиров
Спасатели из Самары завершили обработку объектов в 10 населенных пунктах Мордовии
Мэр Саранска Петр Тултаев - о благоустройстве в парке Ленинского района
В «сексуальном деле» стриптиз-клуба «Paradise» прозвучал первый приговор
Распорядители подпольных игровых клубов предстанут перед судом