На стационарных участках, на дому и во дворах, по Интернету

Центризбирком России разъяснил, как пройдет голосование по конституционным поправкам в условиях действующих ограничений

Предстоящее голосование по поправкам в Конституцию обещает стать одним из самых неординарных в истории России. Уже хотя бы потому, что пройдет оно в условиях действующих ограничений из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Как пояснила на прошлой неделе глава ЦИК Элла Памфилова, были учтены все требования Роспотребнадзора к санитарной безопасности голосования. Смысл нововведений заключается в том, чтобы предельно минимизировать контакты между людьми и, соответственно, снизить риск распространения инфекции.

Пройдет плебисцит, как и сообщалось, в среду, 1 июля. Отпрашиваться у начальства не нужно. День объявлен нерабочим, официально оплачиваемым.

Сами избирательные участки, впрочем, будут открыты в течение недели. «В это время избиратели могут отдать свой голос так, как они приходят в день голосования, - пояснила Элла Памфилова. - По окончании дня все ящики для голосования в присутствии наблюдателей с участием членов избиркомов опечатываются жестко и строго. А с утра голосование возобновляется».

Еще одним новшеством стало шестидневное «удаленное» голосование - на дому, на свежем воздухе или по Интернету (последним вариантом, правда, смогут воспользоваться жители только двух регионов). При этом достоверность и легитимность будет обеспечена в любом случае. «Присутствие общественных наблюдателей будет обязательно при всех видах голосования, - отметила госпожа Памфилова. - Обращаюсь ко всем критикам и скептикам, которые уже сразу кричат: «Баба-яга против!» Я прошу всех в гости к нам, пожалуйста, становитесь все наблюдателями, чтоб ваш скептицизм развеялся. Общественная палата не будет никого «фильтровать».

А вот от голосования по почте решено отказаться. В Центральной избирательной комиссии назвали его анахронизмом. Во-первых, очень много рисков - бюллетени и конверты наверняка пройдут через десятки рук. Ну, а во-вторых, существующая система «Мобильный избиратель» тоже позволяет принимать заявления от граждан.

Само собой, все одобренные способы волеизъявления были «адаптированы» к современным реалиям. Более того, гармонию работы избирательных участков, например, проверили математическими расчетами. «Мы считали так, - рассказала руководитель ЦИК. - Возьмем высокую явку по стране - 60 процентов. Средний участок - это 1200 человек. 7-10%г голосуют вне помещения. Раскидали на 7 дней - получается 8 человек в час. В день голосования может быть наплыв, тогда получается до 12 человек в час. Чтобы не допускать скопления граждан, УИКи дадут рекомендации по дате и времени приема жителям конкретных домов»

На практике в оборудованном по всем правилам участкам входы и выходы должны находиться в разных местах, дабы пути перемещения избирателей не пересекались. Проход в помещение - строго по одному. В дверях - обязательный контроль температуры. Если она вдруг окажется повышенной, гражданина изолируют в специальный бокс, и вызовут скорую помощь. Но проголосовать он сможет - в отдельном изолированном помещении.

Остальным сначала предложат обработать руки антисептиками, выдадут маски, перчатки и ручки, разъяснят порядок голосования. Процедура, в общем-то, не будет сильно отличаться от привычной. За исключением, разве что, нескольких деталей. Приближаться к столу, за которым сидят члены участковой избирательной комиссии не следует. Паспорт нужно показать с двухметрового расстояния. Расписаться в списке избирателей необходимо или собственной ручкой, или той, что была выдана на входе.

От шторок на кабинках для голосования на сей раз отказались - чтобы сократить количество «контактных» поверхностей. Тайну голосования сохранят три перегородки, установленные в виде буквы «П», и спина избирателя.

Другие новшества связаны, в основном, с организацией работ участковых комиссий. Всех их членов обяжут заранее сдать тексты на коронавирус, обеспечат средствами индивидуальной защиты. Каждый час (а иногда и чаще - в зависимости от наплыва посетителей) будет проводиться санитарная обработка помещений.

Еще более серьезные изменения произошли в процедуре надомного голосования. Сам процесс «выездного волеизъявления» Элла Памфилова описала примерно так: «Член УИК дезинфицирует дверь, ставит рядом с ней ящик для голосования, вешает на ручку полиэтиленовый пакет, звонит или стучится, после чего отходит на два метра. Человек открывает дверь, с порога показывает паспорт, и после идентификации его личности забирает пакет и уходит к себе, Голосует, расписывается в квиточке (то есть - в заявлении на голосование вне помещения участка), не снимая маску и перчатки, снова открывает дверь и опускает бюллетень в ящик». Если гражданин не может самостоятельно дойти до двери, за него это сделает кто-то из домочадцев - доверенное лицо.

К числу совершенно новых для российской избирательной системы процедур следует отнести, прежде всего, голосование вне помещений - например, на придомовых территориях. Проводиться оно будет в течение шести дней, то есть с 25 по 30 июня. В основной же день голосования (1 июля) выразить свою позицию по конституционным поправкам можно только на стационарных участках. Процесс волеизъявления на свежем воздухе, по словам главы Центризбирковма, по сути, является разновидностью голосования в помещении. Важно лишь грамотно все организовать - собрать достаточное количество обращений от жильцов, своевременно известить об их решении УИК и правоохранительные органы, в идеале - установить тенты или навесы. «А в деревнях можно подать заявку и приедет специальный автобус», - добавила Памфилова.