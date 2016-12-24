Рожденные Конституцией

В чем суть поправок в основной закон?

15 января текущего года в ходе оглашения своего Послания Федеральному Собранию Президент страны Владимир Путин объявил о необходимости изменения ряда статей и положений главного документа страны.

Созданная рабочая группа, в состав которой вошли политики, депутаты, общественные деятели, ученые, политологи, актеры, писатели и даже один казачий атаман, незамедлительно приступила к сбору предложений. Уже через пять дней законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты российского парламента. 23 января - принят в первом чтении. Спустя еще две с половиной недели было объявлено, что голосование пройдет 22 апреля (для чего страна получит дополнительный выходной).

В первой половине марта полностью сверстанный и одобренный Госдумой с учетом новых поправок документ поступил в Совет Федерации. Свою часть работ сенаторы выполнили не менее оперативно. Не подкачали и регионы. Так, в Мордовии конституционные новшества поддержали 36 депутатов. Двое воздержались. Против не проголосовал никто.

А вот в дальнейшем идущий как по маслу процесс начал замедляться и, наконец, остановился. Виной тому - коронавирус, а точнее - связанные с ним ограничения. Плебисцит пришлось перенести до улучшения эпидемической ситуации. И только на минувшей неделе была утверждена новая дата голосовании - 1 июля. Этот день станет выходным.

Изменения коснутся сразу девяти статей, что потребует принятия одного нового закона, корректировки 34 ныне действующих нормативно-правовых актов и модернизации множества указов, постановлений, распоряжений или инструкций.

На принципах справедливости

Если спросить россиян, какие конституционные нововведения они считают наиболее важными для себя, большинство, не задумываясь, назовет социальные гарантии. В новом варианте основного закона страны провозглашается, в частности, обязательная индексация пенсий (не реже одного раза в год), пособий и прочих социальных выплат. Также государством гарантируется доступность и качество медицинской помощи, притом - на всей территории страны, включая самые удаленные ее уголки. Минимальный размер оплаты труда должен соответствовать величине прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в РФ. Наконец, на высшем уровне провозглашается, что система пенсионного обеспечения формируется «на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений». Последняя поправка, хоть и представляется чисто декларативной, в реальности имеет немаловажное значение. Ибо она подразумевает право работающих представителей старшего поколения на назначение и, соответственно, на индексацию пенсий.

По заверению экспертов, главный плюс нововведений заключается в том, что регионы не смогут устанавливать МРОТ ниже общероссийского. Помимо того, благодаря регулярным индексациям некоторые граждане смогут получить реальные прибавки к пенсиям.

Без «тройного» гражданства

Президент считает необходимым ввести обязательные требования к лицам, занимающим, как сказано, «критически важные» для национального суверенитета посты. Президенту, федеральным министрам, членам Совета Федерации, депутатам Госдумы, судьям, руководителям регионов будет запрещено иметь иностранное гражданство, а равно - вид на жительство или любой иной документ, позволяющий постоянно проживать за границей.

Доводы главы государства понятны и очевидны. Порочная практика наличия «двойного», а порой и «тройного» гражданства стала за последние десятилетия настолько распространенной, что иные чиновники уже перестали опасаться наказания за свои теневые финансовые схемы - если что, махнул ручкой, и был таков за границей с наворованными миллионами. А кто-то может прекрасно себя чувствовать в качестве своеобразного «агента влияния», например, тех же транснациональных корпораций или «надгосударственных» фондов. Эти структуры охотно раздают иностранные паспорта в обмен на сговорчивость по экономическим вопросам.

В сущности, ограничения, связанные с наличием иностранного гражданства, действуют и сегодня. Но беда в том, что они устраняют лишь очевидные, совершенно неприемлемые противоречия. Тогда как тайные «лазейки» все равно существуют, а конституционно прописанный запрет позволит их ликвидировать.

Владимир Путин четко объяснил смысл иностранного запрета: «миссия государственной службы заключается именно в служении. Человек, который выбирает этот путь, должен понимать, что он связывает свою жизнь с Россией, с нашим народом. И никак иначе, без всяких полутонов и допущений».

Основы российской ментальности

Немалый общественный интерес вызвали и поправки, касающиеся защиты традиционных ценностей, суверенитета и территориальной целостности страны.

Можно сколь угодно долго спорить о необходимости включения в Конституцию упоминаний о Боге, нормальной семье, советском наследии, сохранении исторической правды, но ведь по сути-то все делается верно. Разве не вера - порой гонимая, порой поруганная - помогала нашим предкам (а теперь и нам) преодолевать невзгоды, биться с врагами, воспитывать детей, да просто жить?! Или мы не понимаем, что однополые браки могут «породить» разве что союзы с компьютерными покемонами?! А уж тот факт, что Российская Федерация является прямым правопреемником СССР, вообще никогда и никем в нашей стране не оспаривался. При этом незыблемый принцип территориальной целостности нашего государства - это вообще основа основ многонациональной российской ментальности.

Весь этот «букет» из наших принципов, идей, воззрений, мироощущений отражает всю сложность и многогранность российской государственной идентичности, от которой никак нельзя отмахнуться. Потому-то данные поправки и включены в главный документ страны.

Объединяющий народы

Статус русского языка, согласно поправкам, будет значительно повышен. Теперь он признается не просто государственным, а языком «государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов РФ». Русский язык объединяет народы, поскольку именно на нем они друг друга и понимают. А значит, он - основа единства России.

В то же время за республиками сохраняется право выбирать собственный государственный язык. Тем самым государство фактически гарантирует защиту языкового многообразия страны, декларирует право народов на сохранение родных языков, создание условий для их изучения и развития.

Законы страны

Другим ключевым дополнением призван стать принцип верховенства российской Конституции над заключениями межгосударственных органов. Это, конечно же, нельзя понимать буквально - что нормы международного права нам не указ. Действовать имеющиеся договоренности будут в той части, где они не противоречат нашему законодательству. Проще говоря, Россия сможет с полным на то основанием игнорировать безосновательные и негативные для себя решения, допустим, той же Парламентской ассамблеи Европы.

Кстати, в мире подобная практика является не просто допустимой, но и вполне обыденной. Приоритет собственных норм над международными обязательствами в том или ином виде не исключен и в США, и в Великобритании, и в Китае... И дело тут даже не в национальных интересах. Просто межгосударственные инстанции частенько грешат формальным, казенным подходом при рассмотрении возникающих споров.

Перераспределение полномочий

Одновременно предлагается провести «перераспределение полномочий» между ветвями и институтами власти в стране. Прежде всего, новые требования предъявляются к претендентам на высшую государственную должность России. Детально они регулируются Законом «О выборах Президента». Но основные условия, как и положено, обозначаются в Конституции.

Так, с 10 до 25 лет увеличивается так называемый ценз оседлости для главы государства (исключение делается только для жителей Крыма и Севастополя - регионов, сравнительно недавно принятых в состав России). Претенденту запрещается иметь счета и вклады в иностранных банках, хранить там наличные денежные средства и ценности. Также, помимо охраны суверенитета России, ее независимости и государственной целостности, обеспечения согласованного функционирования органов власти, Президенту теперь вменяется в обязанность поддерживать гражданский мир и согласие в стране.

Как слово отзовется

Отдельно следует упомянуть о поправке, наделавшей немало шума в последнее время. Речь идет об исключении слова «подряд» в пункте о количестве президентских сроков. По мнению самого Владимира Путина, впрочем, сей вопрос едва ли является столь уж принципиальным. Известный некогда политик Сергей Станкевич обмолвился как-то, будто слово «подряд» «нацарапал» в проекте нынешней Конституции лично Борис Николаевич Ельцин. Другие утверждают, что тот никаких таких уточнений не вносил. Более того, замечание, имевшее поистине исторические последствия, тогда вообще осталось практически незамеченным.

В любом случае с принятием предлагаемых сегодня поправок Владимир Путин получит определенный простор для маневра. Ибо решение об «обнулении» президентских сроков позволит ему еще дважды переизбраться на свой пост. Вот только захочет ли он продолжить работу все в том же качестве?

Ныне, по мнению Президента страны, Федеральное Собрание готово взять на себя больше ответственности за формирование Правительства. Притом Владимир Путин не считает, что наша страна может развиваться, стабильно существовать в форме парламентской республики. «Россия должна иметь сильную Президентскую власть!» - сказал он.

При новой политической конфигурации Президент сохранит прямое руководство вооруженными силами и всей правоохранительной системой. Останутся у него полномочия, связанные в том числе с отстранением министров. Другое дело, что утверждать глав силовых ведомств он сможет только после предварительных консультаций с Советом Федерации. Сенаторы вдобавок получат право по представлению Президента отрешать от должностей судей Конституционного и Верховного судов - в случае совершения ими грубых проступков, порочащих честь и достоинство.

Аналогично Госдуме предполагается доверить уже не согласование, а назначение Председателя Правительства, вице-премьеров и министров. Таким образом, Президент лишится права отклонять утвержденных нижней палатой руководителей ведомств, что, с одной стороны, усилит роль и значение парламента, а с другой - повысит самостоятельность и ответственность премьер-министра и всех членов правительства.

Есть и еще одно весьма любопытное нововведение. В выстраиваемой системе сдержек и противовесов уменьшается вероятность возникновения «обязательных» прежде конфликтов между ветвями власти. Например, после трехкратного отклонения депутатами кандидата на должность премьера Президент все так же сможет назначить его самостоятельно, расформировать Думу и назначить новые выборы. Но допустим и более мягкий сценарий, не предусматривающий роспуск парламента.

Рядовым гражданам, казалось бы, нет дела до всех этих государственно-правовых процессов и процедур. Людям-то какая разница, кто, почему и зачем их организует, проводит, назначает, распределяет полномочия?! Между тем смысл поправок заключается в конечном счете в закреплении существующего политического курса. В новых реалиях Президенту (кто бы им ни был, скажем, через 12 лет) будет уже проблематично одним росчерком пера отменить все ранее принятые решения, уничтожив результаты долгой и кропотливой работы. Опять же деятельность силового блока станет более прозрачной и подотчетной обществу. Да и политическим партиям придется «проводить» в парламент не лояльных медийных персон, «известных своей известностью», но истинных профессионалов в области экономики, права, государственного строительства.

Конституционный контроль

Роль Конституционного суда, по мнению Владимира Путина, также следует усилить, наделив его полномочиями проверять по запросу Президента конституционность принятых, но пока не подписанных главой государства законопроектов. Иными словами, в законотворческом процессе появится дополнительная стадия - предварительный конституционный контроль. Это должно привести к повышению качества подготовки нормативно-правовых актов, ведь деятельность отдельных народных избранников, парламентских фракций и всего депутатского корпуса будет оцениваться, как говорится, прямо на месте. И тогда спорные ситуации, связанные с правоприменительной практикой, ущемлением интересов граждан и обращениями за защитой в высший орган конституционного контроля, будут возникать реже.

Увеличение нагрузки на судейский корпус произойдет, что характерно, на фоне «оптимизации» его численного состава.

Статус Госсовета

Еще одна поправка предполагает закрепление в Конституции статуса Государственного Совета. Ныне он считается лишь совещательным органом без каких-либо полномочий. Но в дальнейшем именно он будет определять основные направления внутренней и внешней политики, устанавливать приоритеты социально-экономического развития, да еще и обеспечивать согласованное взаимодействие органов государственной власти. Причем роль и место его планируется прописать отдельно, приняв соответствующий федеральный закон. «За прошедшее время он показал свою высокую эффективность, его рабочие группы обеспечивают профессиональное, всестороннее и качественное рассмотрение наиболее значимых для граждан и страны вопросов», - заверил россиян Президент Владимир Путин.