В рамках национального проекта «Образование» в республике реализуется региональный проект «Социальные лифты для каждого».

Эта программа предполагает формирование системы обновления и расширения работающими гражданами своих профессиональных знаний. Это достигается посредством прохождения курсов, самообучения, участия в специализированных конкурсах.

Один из таких конкурсов - Всероссийский молодёжный кубок по менеджменту «Управляй!». В 2019 году в отборочном онлайн-этапе кубка от Мордовии приняли участие 83 студента. С 28 апреля на сайте кубка открыта новая регистрация участников. Она продлится до 1 июля 2020 г. На май - июнь запланировано обучение команд в бизнес-симуляторе, а также участие в вебинарах и мастер-классах.