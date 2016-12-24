Мокшу очистят

Когда ждать снятия ограничений в Мордовии?
Один из самых главных вопросов, волнующих сегодня жителей всех регионов страны, - как быстро будут сниматься карантинные ограничения. В Мордовии...
В рамках национального проекта «Экология» в Ельниковском районе будет очищена река Мокша - одна из главных водных артерий республики.
По информации первого заместителя главы района А.В. Малоземова, в октябре 2019 года представители администрации района и специалисты Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ обследовали 40 километров береговой линии и русла Мокши. Эти первоочередные меры были необходимы для формирования проектно-сметной документации на весь перечень работ по очистке реки, которая готовится в настоящее время. Сами очистительные работы запланированы на 2021 год.
Один из самых главных вопросов, волнующих сегодня жителей всех регионов страны, - как быстро будут сниматься карантинные ограничения. В Мордовии...
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