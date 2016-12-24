Мокшу очистят

В рамках национального проекта «Экология» в Ельниковском районе будет очищена река Мокша - одна из главных водных артерий республики.

По информации первого заместителя главы района А.В. Малоземова, в октябре 2019 года представители администрации района и специалисты Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ обследовали 40 километров береговой линии и русла Мокши. Эти первоочередные меры были необходимы для формирования проектно-сметной документации на весь перечень работ по очистке реки, которая готовится в настоящее время. Сами очистительные работы запланированы на 2021 год.