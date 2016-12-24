Мокшу очистят

Социум

В рамках национального проекта «Экология» в Ельниковском районе будет очищена река Мокша - одна из главных водных артерий республики.

По информации первого заместителя главы района А.В. Малоземова, в октябре 2019 года представители администрации района и специалисты Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ обследовали 40 километров береговой линии и русла Мокши. Эти первоочередные меры были необходимы для формирования проектно-сметной документации на весь перечень работ по очистке реки, которая готовится в настоящее время. Сами очистительные работы запланированы на 2021 год.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
В Саранск приходит «Radisson»

Речь идет о ребрендинге отеля на улице Советская, построенного к Чемпионату мира по футболу 2018 года (прежнее название – «Four Points by Sheraton»)

12 лет неволи за расстрел на пруду

В истории с расстрелом на пруду близ села Кочемасово, в результате которого был смертельно ранен 25-летний сотрудник УФСИН по РМ Артем Колабкин,...
«Антивирусные» меры

Президент России пообещал помочь гражданам и бизнесу справиться с последствиями ограничительного режима

Конкурс красоты

№6  Анна

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу