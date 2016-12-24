Атяшевский район получил мобильный ФАП

В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» Атяшевская районная больница получила передвижной фельдшерско-акушерский пункт.

Теперь за один выезд бригада медиков может посетить до трех населенных пунктов.

«Медицинский кабинет» на базе автобуса ПАЗ-32053 оснащен всем необходимым: электрокардиографом, портативным экспресс-анализатором кардиомаркеров, дефибриллятор-монитором, гинекологическим креслом и другим медицинским оборудованием, в том числе для забора анализов.

Внутри передвижного ФАПа три зоны - помещение для медперсонала, приёмный и процедурный кабинеты. В передней части автобуса есть коридор с местами ожидания для посетителей.

Мобильный ФАП начнет работу после завершения самоизоляции.