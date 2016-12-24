Монокристаллы карбида кремния

В рамках национального проекта «Наука» в республике реализуется региональный проект «Развитие научной и научно-производственной кооперации». Его цель заключается в создании научно-образовательных центров высочайшего уровня. Предполагается развивать четыре направления: «Материалы и технологии волоконной оптики», «Лазерные материалы и технологии», «Радиофотоника и оптоэлектроника», «Современные источники света и оптотехника». Эти компетенции будут развиваться с участием 14 вузов, 12 научных организаций, 31 организации реального сектора (в том числе 13 - республиканские организации).

В рамках реализации проекта в 2020 г. МГУ им. Н.П. Огарева осуществлен процесс роста монокристаллов карбида кремния на двух производственных площадках. В г. Саранске в лаборатории «Синтез и обработка монокристаллов карбида кремния» выполнены 3 процесса, получены 2 кристалла, в т.ч. 1 на подложке высокого качества. В г. Витенберг (Германия) выполнен сопоставительный процесс, получена параметрическая схема модернизированного процесса роста монокристалла карбида кремния с учетом минимизации поликристаллического кольца.

15 апреля 2020 г. МГУ им. Н.П. Огарева вступил в качестве участника в межрегиональный НОЦ «Инженерия будущего», представленный организациями Самарской, Ульяновской, Пензенской областей и Республики Мордовия. Подписание соглашения о присоединении к НОЦ состоялось в формате онлайн-конференции.