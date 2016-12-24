В Инсарском районе ждут автоклуб для работы в малонаселенных пунктах

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Среди новаций, запланированных на ближайшие годы в рамках реализации национальных проектов в Инсарском районе, есть такое, которого с нетерпением ждут все работники культуры. Это обеспечение местного Дома культуры передвижным многофункциональным культурным центром (автоклубом) для обслуживания сельского населения.
Такие автоклубы, выделяемые в рамках проекта «Культурная среда», призваны расширять аудиторию культурного влияния, знакомить с лучшими образцами мирового искусства не только крупные российские города, но и все, даже самые отдаленные села.
Передвижные автоклубы мобильны и многофункциональны. Они оснащены системами электропитания (автономным источником), аудиовизуального и светового сопровождения, компьютерным, мультимедийным, вспомогательным оборудованием, обеспечивают микроклимат, освещение и т.д. Кузов легко трансформируется в сцену, поэтому работать они могут практически везде, на любой доступной для проезда территории.
И если раньше работники РДК выезжали с выступлениями только в достаточно крупные села, где есть клубные учреждения, то с появлением передвижного специализированного многофункционального центра можно будет проводить культурные акции в таких малонаселенных пунктах, как Васина Поляна, Кирмайдан, Кашаево, Засечная Слобода и др.
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