В селе Белозерье скоро откроется новый детский сад

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Как известно, село Белозерье Ромодановского района - одно из самых больших татарских сел не только Мордовии, но и Поволжья.
Здесь проживает более трех тысяч человек и ежегодно рождается от 50 до 60 малышей, в 146 семьях воспитывается по три и более ребенка. В настоящее время в Белозерье 360 детей до семи лет и 349 ребят обучается в местной школе.
Осенью прошлого года в Белозерье на радость местным жителям началось строительство нового детского сада на 160 мест в рамках национального проекта «Демография». Сметная стоимость объекта составляет более 163 миллионов рублей.
Строители поработали со знанием дела, и открытие нового дошкольного учреждения намечено на лето этого года. Этого события ожидают многие сельчане, в том числе и многодетная мама, 30-летняя Л.С. Манёрова.
- В настоящее время нахожусь в декретном отпуске. Я счастливая мама трех сыновей и дочки. Самому старшему ребенку восемь лет, а самому младшему - два года. На примере собственной семьи хочу сказать о том, что государство не забывает о своих гражданах. Вот и прекрасный современный детский сад у нас скоро откроется. Кроме домашнего воспитания мои дети смогут развиваться в социуме, общаться и играть со своими сверстниками, с ними будут заниматься педагоги. А я смогу быстрее выйти на свою работу, - говорит Лилия Саяфовна.
- Детский сад позволит обеспечить наших детей системой дошкольного образования и решит проблему их подготовки к школе. А также будут созданы новые рабочие места. От имени всех жителей Белозерья хочу сказать спасибо руководству республики и района. Мы всегда чувствуем их поддержку, - отметил глава Белозерьевского сельского поселения Р.Х. Салихов.
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