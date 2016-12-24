Несколько медучреждений Мордовии получили помощь от предпринимателей региона в рамках акции #МыВместе

В Республике Мордовия к всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе присоединились Большеберезниковский хлебозавод, компания «ФосАгро-Волга», саранская рекламная фирма «ЭМ-ПРИНТ» и крестьянско-фермерское хозяйство Чамзинского района.

На приобретение средств индивидуальной защиты для медицинского персонала Комсомольской межрайонной больницы поликлинического отделения в селе Большие Березники местный хлебозавод перечислил 30 тыс. руб. Такое решение принял генеральный директор предприятия, активист регионального отделения ОНФ в Мордовии Павел Краснопольский.

«Хочу выразить огромную благодарность каждому сотруднику сферы здравоохранения, кто, несмотря на риски, каждый день общается с большим количеством пациентов. Забота друг о друге в такое непростое время, проявление доброты и взаимопомощи должны быть привычкой для ответственного человека. Я считаю, что это моя обязанность!» - сказал Краснопольский.

Заместитель главного врача поликлинического отделения в селе Большие Березники Андрей Кумакшев поблагодарил предприятие за помощь в приобретении для больницы средств индивидуальной защиты. «Я уверен, что победа в борьбе с коронавирусом будет за нами», - отметил он.

Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Чамзинского района, член регионального штаба ОНФ в Мордовии Ирина Ямашкина на нужды Комсомольской межрайонной больницы перечислила денежные средства в сумме 20 тыс. руб.

Один из главных партнеров аграриев Приволжского федерального округа в сфере минеральных удобрений - компания «ФосАгро-Волга» свою помощь направила Ардатовской районной больнице. Для борьбы с COVID-19 медучреждение закупит дополнительные индивидуальные средства защиты для медработников и необходимое для лечения оборудование.

Директор компании «ФосАгро-Волга» Денис Сметов выразил надежду на скорое улучшение ситуации. «Мы рады помочь Мордовии в борьбе с коронавирусом и надеемся, что дальнейшие меры республики по защите наших сограждан будут своевременными и эффективными», - сказал он.

Главный врач Ардатовской районной больницы Виктор Трофимов выразил благодарность компании за содействие в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

Присоединилась к всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе и саранская рекламная фирма «ЭМ-ПРИНТ». Ее сотрудники решили поддержать тех, кому еще труднее. Канцелярские наборы с надписью «Спасибо медикам» пригодятся в работе врачей Рузаевской межрайонной больницы.

Напомним, 21 марта Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Ассоциация волонтерских центров совместно с Общероссийским народным фронтом запустили акцию #МыВместе и открыли горячую линию адресной поддержки пожилых людей: 8 (800) 200-34-11. По всей стране развернуты волонтерские штабы помощи людям в ситуации распространения коронавирусной инфекции, в состав которых входит более 114 тыс. волонтеров.