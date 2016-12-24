Навальный опустился до оскорблений ветеранов Великой Отечественной войны!

Порой остаётся только удивляться, до какой низости можно дойти в погоне за хайпом, преследуя свои политические интересы и выполняя заказ западных хозяев! Но на днях очередное дно было пробито. Известный оппозиционер, блоггер и «борцун» за справедливость Алексей Навальный посягнул на святое для каждого патриота и гражданина нашей страны, назвав «предателем» ветерана Великой Отечественной войны - Игната Артеменко.

Навальному не понравилось то, что пожилой человек принял участие в съемках информационного ролика о поправках в Конституцию и честно выразил свою позицию. А ведь именно о свободе слова, так печётся горе-бунтарь. Однако сам же нападает на любого, кто высказывает мнение, отличное от его - единственно правильного. Навальный только опозорился - выбрав для своих нападок ветерана, который боролся с фашизмом, воевал за него… В конце концов - человека в три раза старше его самого.

Возможно, что о своих словах пожалел и он сам. Но извиняться и “врубать заднего” поздно. Прокуратура уже заинтересовалась бесстыжими оскорблениями, и не исключено, что Алексей скоро добавит к уже имеющимся у него новую судимость. Теперь за реабилитацию нацизма.

“Не мог не заметить такой поступок Алексея Навального. Хочется, чтобы политики с претензией на федеральный масштаб всегда думали перед тем, чтобы что-то публиковать. И трижды думали перед тем, как оскорбить человека преклонного возраста, проливавшего кровь за право не то что свободы слова, а свободы жизни. Тема Великой отечественной войны близка всем гражданам нашей страны, безотносительно их политической ориентации и отношения к грядущим поправкам в Конституцию РФ”, - отметил генеральный директор компании BYTEX Дмитрий Карасев.