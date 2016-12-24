Алексей Навальный назвал ветерана «позором страны»

На этой неделе оппозиционный деятель Алексей Навальный в запале публичного критиканства российских властей превзошел в своем цинизме даже самых отвязанных «укропитеков». Он разместил на своих медиа-ресурсах видео-ролик RT, в котором известные и уважаемые в стране люди заявляют о поддержке поправок в Конституцию России. И сопроводил его издевательским комментарием: «О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести».

В съемках ролика о Конституции принимало участие много достойных людей, но одного из них следует выделить особо. Это участник Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артеменко. Он в семнадцать лет стал партизаном, участвовал в боях за освобождение Белоруссии. Когда его партизанский отряд соединился с частями регулярной Красной армии, Игнат Сергеевич продолжил сражаться в составе 2-го Белорусского фронта. После войны он закончил офицерские курсы и прослужил в армии в общей сложности 39 лет. И убеленный сединами ветеран, по мнению Навального, «холуй» и «позор страны».

Чего уж тогда удивляться, когда сторонники Навального организуют атаку на сайт «Бессмертного полка», присылая туда фотографии нацистских преступников. Им еще есть, что перенять у своего кумира…